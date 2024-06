Vor EM-Spiel England gegen Serbien Ausschreitungen in Gelsenkirchen Stand: 16.06.2024 21:06 Uhr

Vor dem ersten EM-Spiel in Gelsenkirchen sind in der Innenstadt serbische und englische Fans aneinandergeraten. Die Polizei ging dazwischen - und ist in der ganzen Stadt mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Es habe Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Personengruppen gegeben, und es laufe ein Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen am späten Nachmittag. Es seien serbische und englische Fans beteiligt gewesen, die getrennt worden seien. Sieben serbische Fans seien in Gewahrsam genommen worden. Außerdem sei gegen einen Serben eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt worden. Englische Fans seien nicht festgenommen worden.

Die Hintergründe des Aufeinandertreffens seien bisher unklar. "Weitere Maßnahmen der Polizei laufen, auch warum es passiert ist und was die Hintergründe sind", so der Sprecher. Auf Videos, die auf der Plattform X verbreitet werden, sieht man Stühle und Tische durch die Luft fliegen sowie zerbrochene Glasflaschen. Ein WDR-Reporter vor Ort bestätigte Blut an Stühlen und auf dem Boden.

Das Spiel am Sonntagabend zwischen England und Serbien war bereits im Vorfeld von der UEFA als Hochrisikopartie eingestuft worden. Daher gab es auch nur Bier mit einem geringeren Alkoholgehalt zu trinken. In beiden Lagern ist die Hooliganszene besonders ausgeprägt. Die Polizei war mit einer Vielzahl von Kräften in der Stadt, mehr als bei einem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 zum Einsatz kommen.

Die Polizei ging insgesamt von rund 20.000 Engländern und rund 10.000 Serben im Stadion aus. Weitere 15.000 Engländer ohne Eintrittskarte wurden beim Public Viewing auf der Trabrennbahn erwartet.

