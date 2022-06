Nach Tötung von Polizisten Bundesweite Razzien nach Hasskommentaren Stand: 20.06.2022 11:48 Uhr

Nach Hass-Äußerungen im Internet haben Ermittler bundesweit Objekte durchsucht. Hunderte Aufrufe zu Hass und Gewalt gegen Polizisten waren nach der Tötung von zwei Beamten in Rheinland-Pfalz verbreitet worden.

Einen Tag vor Beginn des Prozesses um die Morde an zwei Polizeibeamten im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel haben bundesweite Durchsuchungen wegen Hass-Äußerungen im Internet stattgefunden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz gab es bei der Aktion deutschlandweit mehr als 80 Durchsuchungen, die das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz federführend koordinierte.

Die Razzien richteten sich unter anderem gegen Verdächtige in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die nordrhein-westfälischen Behörden nannten eine zweistellige Zahl an Durchsuchungen, die sich etwa gegen 34 Beschuldigte richteten.

"Hass und Hetze haben in unserer Gesellschaft keinen Platz", erklärte der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD), zu den Razzien, die in den Morgenstunden begonnen hatten. "Wir reagieren mit aller Deutlichkeit - in der realen Welt und in der virtuellen." Lewentz kündigt an, am Mittag gemeinsam mit Vertretern des Landeskriminalamts und der Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft genauer über den Einsatz sowie bisherige Ermittlungsergebnisse informieren zu wollen.

Ermittlungsgruppe "Hate-Speech"

Als Reaktion auf die Verbreitung von Hasskommentaren kurz nach der Tötung einer Polizistin und eines Polizisten am 31. Januar hatte das LKA die Ermittlungsgruppe "Hate-Speech" eingerichtet. In den ersten drei Wochen stellte die Ermittlungsgruppe unter Leitung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mehr als 1600 Hinweise auf Hass und Hetze im Internet im Zusammenhang mit der Tat fest. Davon waren nach Einschätzung des Landeskriminalamts 509 Fälle strafrechtlich relevant.

Das 14-köpfige Ermittlerteam durchsuche gezielt soziale Medien auf Hass-Postings, gehe aber auch zahlreichen Anzeigen aus der Bevölkerung und von Polizeidienststellen anderer Bundesländer nach. Eine Festnahme habe es in dem Zusammenhang bereits gegeben. Ein 55-Jähriger soll in seinem öffentlichen Facebook-Profil zwei Videos hochgeladen haben, in denen er unter anderem eine Anleitung dazu gab, Polizeibeamte auf einen Feldweg zu locken und aus dem Hinterhalt zu beschießen. LKA-Präsident Johannes Kunz sagte, es gebe Hinweise, "die für eine Zuordnung zum Reichsbürgerspektrum sprechen".

Prozessbeginn wegen Tötung von Polizisten

Ab Dienstag beginnt der Prozess gegen einen 39-jährigen mutmaßlichen Wilderer. Er soll bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Oberkommissar erschossen haben, um die mögliche Enttarnung seiner illegalen Jagdtätigkeiten zu verhindern.