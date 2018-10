Wer einen schmutzigen Diesel hat, soll sich ein saubereres Auto kaufen. Oder den Diesel nachrüsten. Wie genau stellt sich die Regierung das vor? Und kommt das auch so? tagesschau.de beantwortet wichtige Fragen.

Warum sind die Regelungen für Diesel-Autos nötig?

Hintergrund ist die zu schmutzige Luft in vielen deutschen Städten. Diesel-Abgase sind ein Hauptverursacher dafür. Daher drohen Fahrverbote für ältere Diesel. In Hamburg sind schon zwei Straßenabschnitte für sie gesperrt. In Stuttgart ist ab 2019 ein großflächiges Einfahrverbot geplant. Kürzlich hatte ein Gericht auch Fahrverbote für die Innenstadt von Frankfurt am Main ab 2019 angeordnet. Die EU-Kommission macht ebenfalls Druck und will Deutschland per Klage beim Europäischen Gerichtshof zur Einhaltung der Grenzwerte zwingen, die schon seit 2010 verbindlich sind.

Worauf hat sich die Koalition geeinigt?

Die Regierung will gesetzlich festlegen, dass Diesel der Schadstoffklassen Euro 4 und Euro 5 in Fahrverbotszonen einfahren dürfen, wenn sie weniger als 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen. Zum Vergleich: Bislang stoßen Euro 4-Diesel laut Umweltbundesamt im Schnitt 670 Milligramm aus, Euro 5-Diesel rund 900 Milligramm. Besitzer älterer und schmutzigerer Diesel-Autos sollen zwischen zwei Möglichkeiten wählen können: Option eins: Sie tauschen ihren alten Diesel gegen ein neueres, saubereres Auto. Als Kaufanreiz bekommen sie dafür eine Prämie. Option zwei: Sie lassen ihren Diesel mit einem so genannten SCR-System nachrüsten, das den Ausstoß von Stickoxid unter einen Wert von 270 mg reduziert. Link zur Internetseite des Verkehrsministeriums "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten" | bmvi.de

Profitieren alle Diesel-Besitzer davon?

Kommt die Umtauschprämie sicher? Und für welche Autos?

Die Koalition betont, dass es die Prämie nicht nur beim Kauf eines Neuwagens geben soll, sondern ausdrücklich auch dann, wenn ein sauberer Gebrauchtwagen gekauft wird. Welchen Antrieb das neu gekaufte Auto hat - Diesel, Benzin oder Elektro - soll keine Rolle spielen. Damit der Kunde tatsächlich eine Umtauschprämie bekommt, müssen die Autohersteller aber auch mitspielen. Die haben grundsätzlich ein großes Interesse daran, Autos zu verkaufen. Und die Bundesregierung hat hier offenbar auch Druck gemacht, damit sie die Kosten übernehmen. Laut Regierung sagten die deutschen Hersteller bereits Tauschprämien zu. Bei Volkswagen sollen sie - je nach Modell - zwischen 4000 und 8000 Euro liegen, bei Daimler bei bis zu 5000 Euro und bei BMW pauschal 6000 Euro. Auch von den Importmarken erwartet die Regierung entsprechende Prämien. Renault kündigte als erste eine Prämie von bis zu 10.000 Euro an. Der Duisburger Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer befürchtet allerdings, dass die Hersteller die Prämien mit den bereits bestehenden hohen Rabatten aufrechnen, sodass der reale Preisvorteil gering ausfällt.

Ist sicher, dass auch die Nachrüst-Option kommt?

Ist das Problem nun gelöst?

Sicher nicht - auch ganz unabhängig davon, dass noch gar nicht klar ist, ob alles so umgesetzt wird, wie sich die Regierung das wünscht. Sogar Umweltministerin Schulze deutete an, dass trotz der jetzt angeschobenen Maßnahmen Fahrverbote in einzelnen Städten möglicherweise nicht zu vermeiden sind. Ohnehin sind die Diesel-Fahrzeuge, über die jetzt gesprochen werden, ja nur ein Teil des Problems, mit dem Städte zu kämpfen haben. "Einzelne Städte ersticken am Verkehr", sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy. Nötig sei eine völlig andere Mobilität.