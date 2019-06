ARD-DeutschlandTrend Grüne erstmals vor Union

Die Grünen hängen die Union ab, und die SPD ist nur noch knapp zweistellig: Die politische Stimmung verschiebt sich laut DeutschlandTrend weiter zugunsten der Grünen, die GroKo verliert. Das gilt auch für das Spitzenpersonal.

Von Ellen Ehni, WDR

Wenn man die Bürger fragt, welche Partei im Moment die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft hat, dann antwortet jeder Vierte: die Grünen. 27 Prozent sagen das im aktuellen ARD-DeutschlandTrend über die Partei. Das sind zehn Punkte mehr als vor der Europawahl - damals war die gleiche Frage gestellt worden.

Von der Union sagen zwölf Prozent, dass sie die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft habe - sechs Punkte weniger als vor der Europawahl. Die übrigen Parteien werden nur von zwei bis vier Prozent der Bürger genannt. Fast jeder Zweite hat allerdings gar keine Partei genannt oder sich nicht zu dieser Frage geäußert.

Vor diesem Hintergrund sind auch die deutlichen Verschiebungen zu sehen, die bei der aktuellen politischen Stimmung zu beobachten sind: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 25 Prozent, drei Punkte weniger im Vergleich zu Anfang Mai. Die SPD verliert sechs Punkte und kommt auf zwölf Prozent - Rekordtief im DeutschlandTrend.

Die AfD verbessert sich um einen Punkt und landet bei 13 Prozent. Die FDP liegt stabil bei acht Prozent; die Linke verliert zwei Punkte und kommt auf sieben Prozent. Die Grünen gewinnen sechs Punkte hinzu und kommen auf 26 Prozent. Damit erreicht die Partei ihr Rekordhoch im DeutschlandTrend und liegt zum ersten Mal bei der Sonntagsfrage als stärkste Kraft vor der Union.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl

Die sinkende Zustimmung zu CDU/CSU und SPD zeigt sich auch an anderer Stelle: Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell nur 28 Prozent der Bürger zufrieden - zehn Punkte weniger im Vergleich zu Anfang Mai; 72 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden (+10). Dies ist ein vergleichsweise schlechter Wert, aber die Bürger waren in dieser Legislaturperiode schon kritischer: Nur 21 Prozent waren mit der Arbeit der Bundesregierung im vergangenen Sommer zufrieden.

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?

Auch das Führungspersonal von SPD und Union steht in diesen Tagen besonders stark in der Kritik. In der SPD führte dies zum Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionsvorsitzende. Diesen Schritt begrüßen knapp zwei Drittel der Bundesbürger (65 Prozent). 27 Prozent finden diesen Schritt falsch. Auch eine Mehrheit der SPD-Anhänger (67 Prozent) findet es richtig, dass Nahles ihre Ämter nach der Europawahl zur Verfügung gestellt hat.

Rücktritt von Andrea Nahles

Beim Blick auf die CDU zeigt sich, dass mit der Arbeit der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer aktuell nur 24 Prozent der Befragten zufrieden sind. Sie verliert damit im Vergleich zum Vormonat zwölf Prozentpunkte und erreicht damit die geringste Zustimmung, die im DeutschlandTrend je für sie gemessen wurde.

Alle Ergebnisse des ARD-DeutschlandTrends erfahren Sie in den tagesthemen um 22.15 Uhr im Ersten.

Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/ Dual Frame

(Relation Festnetz-/Mobilfunknummern 60:40)

Disproportionaler Ansatz (West/Ost 70:30)

Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)***



Fallzahl: 1000 Befragte

Erhebungszeitraum: 03. bis 04. Juni 2019

Sonntagsfrage:

Fallzahl: 1500 Befragte

Erhebungszeitraum: 03. bis 05. Juni 2019

Gewichtung: nach soziodemographischen Merkmalen;

Sonntagsfrage mit separater Gewichtung

Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



Durchführendes Institut: Infratest dimap



* bei einem Anteilswert von fünf Prozent ** bei einem Anteilswert von 50 Prozent

*** Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Denn für alle repräsentativen Befragungen müssen Schwankungsbreiten berücksichtigt werden. Diese betragen im Falle eine Erhebung mit 1000 Befragten bei großen Parteien rund drei Prozentpunkte, bei kleineren Parteien etwa einen Punkt. Hinzu kommt, dass der Rundungsfehler für kleine Parteien erheblich ist. Aus diesen Gründen wird deshalb keine Partei unter drei Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.

Über dieses Thema berichten die tagesthemen am 06. Juni 2019 um 22:15 Uhr.