ARD-DeutschlandTrend Nur ein Drittel für eine CO2-Steuer

Eine CO2-Steuer gilt als möglicher Weg, die deutsche Klimabilanz zu verbessern. Doch eine Mehrheit will sie nicht, so ein Ergebnis des ARD-DeutschlandTrends. Interessant sind auch die Aussagen der Deutschen zur Europawahl.

Von Ellen Ehni, WDR

Gut drei Wochen vor der Europawahl ist das Interesse an der Wahl relativ hoch: 53 Prozent der Bürger geben an, sich für die Wahl sehr stark oder stark zu interessieren. Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend ergeben.

Damit interessieren sich für die aktuelle Wahl schon jetzt - gut drei Wochen vor dem Urnengang - mehr Menschen als für die Europawahl 2014 in der Woche unmittelbar vor der Stimmabgabe. Damals gaben drei Wochen vor der Wahl 35 Prozent an, sich sehr stark oder stark für die Wahl zu interessieren. In der Wahlwoche selbst waren es 48 Prozent.

Wie stark interessieren Sie sich für diese Europawahl?

Viele kennen die Spitzenkandidaten nicht

Nach der Wahl wird es auch um die Besetzung des EU-Kommissionspräsidenten gehen. Den CSU-Politiker Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP, würden aktuell 29 Prozent der Befragten als Kommissionspräsidenten bevorzugen. Frans Timmermans, den niederländischen EU-Kommissar, der für die europäischen Sozialdemokraten als Spitzenkandidat ins Rennen geht, bevorzugen 26 Prozent. Zwölf Prozent bevorzugen keinen der beiden und rund ein Viertel (26 Prozent) gibt an, einen oder beide Kandidaten nicht zu kennen.

Ein Thema, das sowohl auf deutscher als auch europäischer Ebene derzeit intensiv diskutiert wird, ist die Klimapolitik. Dabei sieht eine deutliche Mehrheit von 81 Prozent sehr großen oder großen Handlungsbedarf in Sachen Klimaschutz. 85 Prozent der Befragten sind zudem der Ansicht, dass ohne Einschränkungen im Lebensstil der Klimawandel nicht gestoppt werden kann.

Soll eine CO2-Steuer eingeführt werden?

Bundespolitische Stimmung stabil

Eine konkrete Idee ist die Einführung einer CO2-Steuer oder einer ähnlichen Abgabe, bei der die Bürger finanziell auf anderem Weg entlastet werden könnten. Damit soll der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids reduziert werden. 62 Prozent der Deutschen sind eher gegen die Einführung einer solchen CO2-Steuer; 34 Prozent sind eher dafür.

Bundespolitisch ist die Stimmung ziemlich stabil. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 28 Prozent, ein Punkt weniger im Vergleich zum Vormonat. Die SPD verbessert sich um einen Punkt und kommt auf 18 Prozent. Die AfD liegt unverändert bei zwölf Prozent. Die FDP verschlechtert sich um einen Punkt und landet bei acht Prozent, die Linke verbessert sich um einen Punkt und kommt auf neun Prozent. Die Grünen liegen unverändert bei 20 Prozent.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl

