CSD in Münster 25-Jähriger nach Prügelattacke gestorben Stand: 02.09.2022 16:50 Uhr

Ein 25-jähriger Mann, der beim Christopher-Street-Day am Samstag in Münster niedergeschlagen worden war, ist seinen Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei in Münster am Freitagvormittag mitgeteilt.

Nach dem offiziellen CSD-Programm war der 25-Jährige lebensgefährlich verletzt worden, als er Frauen zur Hilfe eilte. Nach Erkenntnis der Polizei hatte der CSD-Teilnehmer beobachtet, wie ein bisher unbekannter Mann Frauen bei der Pride Parade mit den Worten "lesbische Hure" und "verpisst euch" beleidigt und bedroht hatte.

Brutal niedergeschlagen

Als der 25-Jährige einschritt, habe der Unbekannte ihm unvermittelt brutal ins Gesicht geschlagen. Der Helfer habe das Gleichgewicht verloren, bevor ihn ein weiterer Faustschlag im Gesicht traf. Dann habe der 25-Jährige das Bewusstsein verloren und sei mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen. Im Krankenhaus war er in ein künstliches Koma versetzt worden.

Bestürzte Reaktionen

Wie die CSD-Veranstalter geht offenbar auch die Stadt Münster davon aus, dass es sich um eine transfeindliche Tat handelt. Auch weil es sich bei dem Opfer um einen trans*Mann handelt. Oberbürgermeister Markus Lewe äußerte sich bestürzt.

Oberbürgermeister Lewe ist bestürzt Bild: imago

"Dieses grausame Ereignis zeigt, dass wir uns immer noch mehr einsetzen müssen für Gleichberechtigung und Akzeptanz von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung" so Lewe weiter. Er kündigte an, heute um 18 Uhr an einer Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt teilzunehmen, die sich gegen Gewalt an queeren Menschen richtet.

Der Münsters Bischof Felix Genn bezeichnete die Gewalttat als "barbarisch" und "irrsinnig". Er rief zum Einsatz gegen Intoleranz, Hass und Ausgrenzung auf.

Fahndung nach Täter

Die Polizei, die eine Ermittlungskommission zur Klärung des Falls eingerichtet hat, fahndet weiter nach dem Täter. Zusammen mit einem Begleiter konnte er flüchten. Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen 18 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden mit schmächtiger Statur und einem Bart handeln. Er sei mit einer Jeans mit breit ausgestellten Beinen, einem T-Shirt und einem Anglerhut bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen melden, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Gesuchten geben können. Möglicherweise gibt es auch Handyaufnahmen, die zur Ermittlung beitragen können.

Über dieses Thema berichten wir am 02.09.2022 in der Lokalzeit Münsterland im WDR Fernsehen und auf WDR 2.