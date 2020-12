RKI meldet Höchstwert 952 Corona-Todesfälle in Deutschland

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland erreicht mit 952 einen neuen Höchstwert - inklusive möglicher Nachmeldungen der Vortage. Ein Lichtblick: Gesundheitsminister Spahn kündigte für kommende Woche Impfungen an.

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 952 neue Todesfälle übermittelt, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Außerdem wurden 27.728 Neuinfektionen verzeichnet. In den Zahlen könnten laut RKI aber auch nachgemeldete Zahlen aus Sachsen enthalten sein, die in den Daten von Dienstag noch gefehlt hatten.

Vor einer Woche waren 20.815 Neuinfektionen und 590 Todesfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Die bisherigen Höchstwerte von 29.875 gemeldeten Fällen und 598 Toten waren am Freitag erreicht worden.

Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt nun bei 23.427. Laut RKI werden als Corona-Todesfälle diejenigen gezählt, bei denen die Infektion mit dem Virus ursächlich für den Tod war oder durch Vorerkrankungen wahrscheinlich ist, dass der Tod im direkten Zusammenhang mit dem Coronavirus steht.

Höchstwert bei Sieben-Tage-Inzidenz

Die bei der Beurteilung der Corona-Lage wichtige Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 179,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ebenfalls einen neuen Höchstwert. Die fehlenden Daten aus Sachsen beeinflussten den Wert nur geringfügig, hieß es vom RKI.

Um die Pandemie einzudämmen hat, in Deutschland heute ein harter Lockdown begonnen. Abgesehen von Lebensmittelläden und anderen Geschäften für den täglichen Bedarf ist der Einzelhandel nun vorerst bis zum 10. Januar geschlossen, auch Schulen und Kitas bleiben weitgehend zu.

Impfstoff vor baldiger Zulassung

Zudem kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn an, dass in Deutschland nächste Woche mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden könne. Demnach werde ein erster Impfstoff noch vor Heiligabend in der EU zugelassen. Danach könne man innerhalb von zwei bis vier Tagen mit dem Impfen beginnen, sagte Spahn am Dienstagabend in den tagesthemen.

In Deutschland seien die Impfzentren und Impfstrukturen bereits einsatzbereit. In einem ersten Schritt könnten nach der Zulassung "um die 400.000 Dosen ausgeliefert werden", so Spahn. Pro Person werden zwei Dosen benötigt. Geimpfte sollen die Möglichkeit bekommen, Wirkungen und Nebenwirkungen per App zu melden.