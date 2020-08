Empfehlung der Leopoldina Masken auch im Klassenraum?

Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin hoch - dennoch sollen Schulen bald wieder in den Regelbetrieb gehen. Die Wissenschaftsakademie Leopoldina empfiehlt nun Masken im Unterricht. Auch außerhalb der Schule bleiben Masken ein Thema.

In einigen Bundesländern hat die Schule wieder begonnen, in anderen neigen sich die Sommerferien langsam dem Ende zu. Angesichts wieder gestiegener Neuinfektionszahlen hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina nun empfohlen, dass Schüler von der fünften Klasse an auch im Klassenraum eine Maske als Schutz vor dem Coronavirus tragen sollten.

Ältere Schülerinnen und Schüler sollten auch in den Klassenräumen einen Mund-Nase-Schutz aufsetzen, wenn nicht ausreichend Abstand möglich sei, heißt es in einer Stellungnahme der Leopoldina. Darüber hinaus sprechen sich die Wissenschaftler dafür aus, "überall, wo dies umsetzbar ist", kleine feste Kontaktgruppen einzurichten. Abstands- und Hygieneregeln seien ebenso wesentlich wie häufiges Lüften. Auch eine "systematische Teststrategie" wird empfohlen. Sobald jemand Symptome zeige, sollte getestet werden.

Komplettschließung von Schulen und Kitas vermeiden

In dem Papier wird auch prominent auf ethische Aspekte eingegangen. "Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht", heißt es gleich im ersten Satz. Dass Schulen oder Kitas ganz geschlossen werden, müsse möglichst verhindert werden. Zudem müssten Präsenz- und Distanzunterricht stärker verzahnt werden. Zuhause könnten Eltern die Ausbildung lediglich unterstützen. Dafür seien mehr digitale Möglichkeiten und eine gute kommunikative Begleitung wesentlich. Als Beispiele werden Sprechstunden und Coachings für Eltern genannt.

An der Stellungnahme der Leopoldina wirkten 24 Professorinnen und Professoren mit, darunter der Charité-Virologe Christian Drosten und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler.

Mehrere Bundesländer haben angesichts des bevorstehenden Schulstarts bereits eine Maskenpflicht beschlossen. Diese gilt aber nicht immer im Unterricht.

NRW: Höhere Strafen für "Masken-Muffel"

In Nordrhein-Westfalen gibt es auch außerhalb von Schulen Neuerungen bei der Maskenpflicht. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen soll in NRW künftig sofort ein Bußgeld von 150 Euro fällig werden.

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) sagte der "Rheinischen Post": "Inzwischen sollte jeder verstanden haben, dass in Bus und Bahn Maskenpflicht gilt. Deshalb ist ganz klar: Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen."

Bisher werden Bußgelder in NRW nur erhoben, wenn Fahrgäste sich trotz einer entsprechenden Aufforderung weiter weigern, die Maske aufzusetzen. Diese Ermahnung soll wegfallen. Wüst sagte, man wolle "keine lange Diskussion mehr mit Masken-Muffeln".

Die Verschärfung solle mit einer Überarbeitung der NRW-Coronaschutzverordnung Mitte nächster Woche in Kraft treten, sagte ein Ministeriumssprecher. Sie gelte dann für alle Züge, auch Fernzüge in NRW.

Bundesweit gilt im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Maskenpflicht in Handel und im Nahverkehr - konkrete Regelungen und Strafen obliegen aber den Bundesländern.

Spahn verteidigt Maskenpflicht

Nach einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Berlin am Wochenende verteidigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Maskenpflicht.

Zum Freiheitsargument der Masken-Gegner sagte er: "Freiheit kommt nie unendlich und ohne die Freiheit der anderen." Bei der Maskenpflicht gehe es darum, andere Menschen und deren Freiheit - nämlich körperliche Unversehrtheit - im Geschäft, in der U-Bahn, in der Gastronomie zu schützen, so der CDU-Politiker im "Morning Briefing"-Podcast von Gabor Steingart.

Die Frage, ob jemand krank werde, habe auch etwas mit Freiheit und Nicht-Freiheit zu tun. Es gehe um eine Abwägung. "Und hier war die Entscheidung: Um die Freiheit der anderen zu schützen, gibt es an bestimmten Stellen Masken." Das Virus sei noch da, und da, wo man es ihm leicht mache, gehe es auf einmal wieder ganz schnell, sagte Spahn unter Verweis auf andere Länder mit hohen Infektionszahlen.