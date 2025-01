Bundestagswahl 2025

Beschluss des Wahlprogramms Migrations-Debatte dominiert Grünen-Parteitag Stand: 26.01.2025 14:55 Uhr

Der Fokus auf dem Parteitag der Grünen sollte kurz vor der Bundestagswahl auf dem Beschluss des Wahlprogramms liegen - doch über allem schwebt die Debatte über die Unions-Vorschläge zur Asyl-Verschärfung.

Mit einer Warnung an den Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz, sind die Grünen in ihren Bundesparteitag gestartet. An CDU und CSU gewandt sagte die Politische Geschäftsführerin, Pegah Edalatian, in ihrer Eröffnungsrede, es sei inakzeptabel, wie die Union im Bundestag eine Abstimmung herbeiführen wolle, bei der es nur eine Mehrheit mit der AfD geben könne. Die Demokratie dürfe nicht auf die Probe gestellt werden.

Parteivorsitzender Felix Banaszak appellierte eindringlich an Merz, einen "Weg nicht weiterzugehen in die Sackgasse", sondern den Schulterschluss mit allen Demokraten zu suchen. Er sagte: "Herr Merz, stellen Sie klar, wo Sie, wo die Union steht!" Die Union dürfe nicht der Versuchung erliegen, dem Beispiel der konservativen österreichischen ÖVP zu folgen, die aktuell Koalitionsgespräche mit der rechtspopulistischen FPÖ führt.

Union legt Anträge vor

Die Union will als Reaktion auf den Messerangriff in einem Park in Aschaffenburg in der anstehenden Bundestagswoche zwei Anträge zu Fragen der Migration und der Inneren Sicherheit vorlegen. Sie sehen unter anderem mehr Befugnisse für die Bundespolizei und ein faktisches Einreiseverbot für Menschen vor, die keine gültigen Einreisedokumente haben und nicht unter die europäische Freizügigkeit fallen.

Fraktionschefin Katharina Dröge sagte dem Sender Phoenix am Rande des Grünen-Parteitags dazu, Merz schlage pauschale, europarechtswidrige und verfassungswidrige Maßnahmen vor. Sie seien nicht geeignet, mehr Sicherheit in Deutschland zu leisten. Im Endeffekt müsste Deutschland aus der Europäischen Union austreten, um diese umzusetzen.

Reden von Habeck und Baerbock

Eigentlicher Anlass für den Parteitag in Berlin ist die anstehende Bundestagswahl. Die Delegierten wollen genau vier Wochen vor dem Urnengang ihr Wahlprogramm beschließen. Neben den Partei- und Fraktionschefs sprachen auch Kanzlerkandidat und Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie Außenministerin Annalena Baerbock. In Umfragen stehen die Grünen vier Wochen vor der Bundestagswahl bei 13 bis 15 Prozent.

Auch Habeck äußerte sich zu Merz. "Nichts daran ist harmlos", sagte er zu den Äußerungen von Merz über mögliche Mehrheiten mit Hilfe der AfD. "Man sollte das nicht als strategische Fehlleistung abtun". Es zeige, "wie sehr die Dinge in Europa schon ins Rutschen geraten sind". Er rief zur Zusammenarbeit der demokratischen Parteien auf. "Einigungsfähigkeit heißt aber nicht Kompromisslosigkeit, heißt nicht 'Entweder stimmt ihr zu, oder ich stimme mit Rechtsradikalen'. Das ist nicht Mitte - das ist Ideologie", sagte der Wirtschaftsminister.

Außenministerin Annalena Baerbock warnte in ihrer Rede vor Bedrohungen durch autoritäre Regime und durch Extremismus von innen wie von außen. "Wir lassen nicht zu, dass unser Land von Extremisten kaputt gemacht wird", rief Baerbock am Sonntag den Delegierten zu. Sie mahnte angesichts der Herausforderungen zur Standfestigkeit, aber auch zu zusätzlichen Anstrengungen für mehr Sicherheit. Außenpolitisch bekräftigte Baerbock die Unterstützung für die Ukraine: "Wir stehen ohne Wenn und Aber auf der Seite der Menschen in der Ukraine und damit auf der Seite des Friedens in Europa."

Beschlüsse zu Ehegattensplitting und Böllerverbot

Eingang ins Wahlprogramm findet auch die Forderung nach einer Reform des Ehegattensplittings. So wollen die Grünen für neue Ehen eine individuelle Besteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag einführen, die das sogenannte Ehegattensplitting ersetzen soll. Für Paare, die bereits verheiratet sind, soll sich aber nichts ändern - außer sie entscheiden sich freiwillig für das neue Modell. Ein Gegenvorschlag, der eine Abschaffung des Ehegattensplittings für alle Ehen vorsah, fand bei der Abstimmung keine Mehrheit.

Zudem setzt sich die Partei für ein ganzjähriges und bundesweites Böllerverbot ein. Ein entsprechender Antrag eines Mitglieds aus dem Kreisverband Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg fand auf dem Parteitag eine Mehrheit. Darin ist die Rede von einem ganzjährigen und bundesweiten Feuerwerksverkaufsverbot sowie mehr Spielräumen für die Länder bei Verbots- und Erlaubniszonen.