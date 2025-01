Bundestagswahlkampf AfD-Parteitag wegen Protesten verspätet gestartet Stand: 11.01.2025 12:33 Uhr

Wegen mehrerer Protestaktionen hat sich der Auftakt des Bundesparteitags der AfD im sächsischen Riesa um gut zwei Stunden verzögert. Die Demonstranten blockierten Zufahrtsstraßen. Die Stimmung zwischen ihnen und der Polizei war aufgeheizt.

Mehrere tausend Menschen protestieren seit dem frühen Samstagmorgen im sächsischen Riesa gegen den geplanten AfD-Bundesparteitag. Einzelne Gruppen der in der Nacht und am frühen Morgen aus dem ganzen Bundesgebiet angereisten Demonstranten blockieren die Zufahrtsstraßen in die Stadt und zu der Veranstaltungshalle "WT Arena", wo der Parteitag stattfindet.

Weil nur wenige der etwa 600 AfD-Delegierten rechtzeitig die Halle erreichten, konnte das Treffen erst am Mittag mit gut zwei Stunden Verspätung beginnen. Nach Angaben aus Parteikreisen wurde auch die Co-Vorsitzende, Alice Weidel, die bei der zweitägigen Versammlung als Kanzlerkandidatin der AfD benannt werden soll, aufgehalten.

Organisatoren des Protest sprechen von "vollem Erfolg"

Im Vorfeld hatte sich gegen den Parteitag in Riesa breiter Protest aus der Bevölkerung formiert. Dazu aufgerufen hatten mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften. Eine Sprecherin des Aktionsbündnisses "Widersetzen", das die Kundgebungen mitorganisiert hatte, bezeichnete den Auftakt der Aktionen als "vollen Erfolg". Schätzungen zur Zahl der Teilnehmer konnte sie noch nicht nennen. Bis zu 10.000 Demonstranten wurden laut Behörden in Riesa erwartet.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte sie aber: "Das ist die größte Demonstration, die Riesa je gesehen hat." Die Sprecherin berichtete von einzelnen "Rangeleien" mit Sicherheitskräften. Erklärtes Ziel von "Widersetzen" ist es, "massenhaften zivilen Ungehorsam gegen den AfD-Bundesparteitag" zu organisieren.

Die ersten Protestaktionen begannen bereits gegen 6.30 Uhr. In Sprechchören skandierten die Aktivisten etwa Slogans wie "Wir sind mehr". Auf Bannern war zu lesen "Kein Bock auf Nazis". Einige Teilnehmer richteten Vorwürfe an die Polizei, dass sie von ihr auf dem Weg zur Halle aufgehalten worden seien und mit einiger Entfernung zum Veranstaltungsort demonstrieren mussten.

Die sächsische Polizei ist mit mehreren tausend Einsatzkräften vor Ort. Unterstützung erhält sie nach eigenen Angaben von Einsatzkräften aus zehn Bundesländern und der Bundespolizei. Ziel sei es, die Durchführung des Parteitages und friedlichen Gegenprotest zu ermöglichen, hieß es.

In der Tagungshalle will die AfD neben der Kandidatinnenkür ihr Programm für die Bundestagswahl am 23. Februar beschließen.