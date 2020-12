Weihnachten mit zehn Familienangehörigen - das ist aus Sicht der Virologin Brinkmann riskant. Sonst drohe im Januar ein weiterer Anstieg der Infektionen. Im tagesthemen-Interview forderte sie, die Empfehlungen der Leopoldina umzusetzen.

Die Virologin Melanie Brinkmann hat sich für baldige schärfere Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Treffen an Weihnachten mit zehn Personen seien "aus virologischer Sicht zu viel. Man sollte sich auf die allernötigsten Kontakte konzentrieren." Sie sprach sich gegen die mancherorts geplanten Lockerungen über die Festtage aus. "Da liegt eine sehr große Gefahr. An Weihnachten rücken wir nah zusammen, besuchen unsere Verwandten. Und im Januar können wir dann damit rechnen, dass die Infektionszahlen wieder steigen, wie wir es in den USA gesehen haben nach dem Thanksgiving-Fest." Ein Grund sei, dass Schutzmaßnahmen in privaten Räumen nur schwer durchzusetzen seien.

Zahlen lassen sich senken

Mit Blick auf die Empfehlungen der Leopoldina Akademie der Wissenschaften erklärte Brinkmann, sie halte die Empfehlungen für sinnvoll. "Meine Hoffnung ist, dass dieses Papier ernstgenommen wird, dass die Politik diese Empfehlungen umsetzt und das besser heute als morgen." Ein harter Lockdown ab Weihnachten bis zum 10. Januar sei sinnvoll, da das Land dann eh zur Ruhe komme. Viele Betriebe würden eh schließen und es seien Schulferien. Der wirtschaftliche Schaden sei so geringer. Es sei realistisch, die Infektionszahlen drastisch zu senken - wenn alle Menschen mitmachten.

Gleichzeitig warnte sie, es brauche eine langfristige und einheitliche Strategie. Denn das nächste Jahr werde "noch einmal anstrengend. Die Impfung wird uns erst Ende des nächsten Jahres Erleichterung verschaffen." Es brauche einen Stufenplan, damit jeder Bürger wisse, was bei welchem Inzidenzwert an Maßnahmen notwendig sei. Deshalb brauche es vor allem eine klare Kommunikation der Politik.