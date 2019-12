Einzelhändler müssen ab 2020 bei jedem Einkauf einen Bon drucken - ob der Kunde will oder nicht. Wirtschaftsminister Altmaier warnt vor den Folgen und appelliert an Finanzminister Scholz.

Von Kilian Pfeffer, ARD-Hauptstadtstudio

Bundeswirtschaftsminister Altmaier warnt Olaf Scholz vor den Auswirkungen der Kassenbon-Pflicht. Die Folgen seien beträchtlich, heißt es in einem Brief, der dem ARD Hauptstadtstudio vorliegt. Für jeden noch so kleinen Einkauf müsse ein Kassenbon ausgedruckt werden, auch wenn der Kunde darauf ausdrücklich verzichte. Das werde zu einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie führen, so Peter Altmaier. Zu befürchten seien hohe Zusatzkosten.

Bei jedem Einkauf im Supermarkt wird ab 2020 ein Kassenbon gedruckt – ob der Kunde das will oder nicht.

Thermopapier umweltbelastend

Außerdem würden Milliarden zusätzlicher Bons gedruckt und in den allermeisten Fällen direkt im Müll landen. Weil die Bons auf Thermopapier ausgegeben würden und im Restmüll entsorgt werden müssten, werde die Umwelt belastet. Aus Nachhaltigkeitsgründen, so der Wirtschaftsminister, sollte dieser Abfall vermieden werden. Die Bundesregierung solle das Ziel haben, die Bon-Pflicht komplett abzuschaffen.

Die Kassenbon-Pflicht ist Teil eines Gesetzes, das Betrug an der Laden- bzw. Restaurantkasse verhindern soll. Der Bundesrechnungshof schätzt, dass jedes Jahr zehn Milliarden Euro Steuergelder an Geschäftstheken hinterzogen werden.