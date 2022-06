Auto fährt in Berlin in Menschenmenge Ein Toter und mehrere Verletzte Stand: 08.06.2022 11:45 Uhr

In der Berliner Innenstadt ist ein Pkw in eine Menschenmenge gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mensch getötet, acht Menschen seien verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm.

In Berlin ist ein Auto in eine Personengruppe und ein Geschäft gefahren. Dabei wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ein Mensch getötet, acht Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelte es sich um einen Pkw. Der mutmaßliche Fahrer oder die mutmaßliche Fahrerin wurde nach ersten Angaben vor Ort festgehalten. Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt."

Großaufgebot im Einsatz

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Charlottenburg in der Nähe des Kurfürstendamms. Nach Informationen des rbb durchbrach ein silberfarbener Renault an der Ecke Tauentzienstraße/Ecke Marburger Straße das Schaufenster eines Drogeriegeschäfts. Er stehe zum Teil auf dem Bürgersteig, zum Teil in dem Ladengeschäft, hieß es.

Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot am Einsatzort und haben die Unglücksstelle abgeriegelt. "Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt", twitterte die Feuerwehr. Zunächst hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen.

An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.