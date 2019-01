Mitglieder der rechtsextremen "Identitären Bewegung" haben Gebäude von Redaktionen und Parteien mit Plakaten beklebt. Eine Mitarbeiterin der "taz" in Berlin wurde bedrängt und angegriffen.

Unbekannte haben in Berlin das Redaktionsgebäude der "tageszeitung" (taz), die SPD-Parteizentrale und das ARD-Hauptstadtstudio mit Plakaten gegen linke Gewalt beklebt. Nach Angaben der Berliner Polizei wurde zudem eine "taz"-Mitarbeiterin bedrängt und angegriffen.

Nach RBB-Informationen seien sechs bis sieben Personen vor dem taz-Gebäude gewesen. Es seien Plakate angebracht, Flugblätter verteilt und zudem eine Art Grabhügel aus Steinen samt einer roten Fahne errichtet worden. Der Staatsschutz ermittele wegen Hausfriedensbruchs und gegebenenfalls Körperverletzung. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Tatorten werde geprüft, teilte die Polizei über Twitter mit.

Zu der Plakataktion bekannte sich die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" (IB). Über Twitter spricht sie von einer bundesweiten Aktion "gegen linke Gewalt vor sämtlichen Parteibüros und Medienhäusern". Plakate mit "klaren Aussagen" seien geklebt und "klassische linksextreme Utensilien" ausgelegt worden. Zur Begründung hieß es, Parteien wie SPD, Linke oder Grüne hätten "keinerlei Hemmungen, gemeinsame Sache mit linksextremen Kräften zu machen". "Journalistische Schreibtischtäter" würden sich "schützend" hinter sie stellen.

Als weitere Tatorte werden die "Spiegel"-Zentrale in Hamburg genannt, das Wahlkreisbüro der Grünen-Politikerin Claudia Roth in Augsburg sowie ein Parteibüro der Linken in Lüneburg. Auch die "Frankfurter Rundschau" berichtete, "Identitäre" hätten versucht, Plakate an das Bürogebäude in Frankfurt am Main zu kleben. Die Polizei habe sie daran gehindert.

Die "Identitäre Bewegung" wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie wendet sich gegen vermeintliche Überfremdung. Immer wieder fällt die Gruppe durch ihre Aktionen auf. 2017 charterten die rechtsextremen Aktivisten ein Schiff, um Menschen an der Flucht übers Mittelmeer zu hindern. Im selben Jahr versuchten 50 Aktivisten, ins Justizministerium in Berlin vorzudringen.