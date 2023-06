Baden-Württemberg Festnahmen nach Anschlag auf Trauergemeinde Stand: 14.06.2023 10:20 Uhr

Vor fünf Tagen wurden mehrere Teilnehmer einer Trauerfeier verletzt - neuesten Erkenntnissen zufolge wurde wohl eine Handgranate auf die Trauergemeinde geworfen. Die Polizei hat drei weitere Verdächtige festgenommen.

Der Anschlag auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen) ist wahrscheinlich mit einer Handgranate verübt worden. Davon geht das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) aus. Sie soll aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen. Weil die Handgranate gegen ein Ast geflogen ist, konnte laut Polizei Schlimmeres verhindert werden. Sie hat inzwischen drei weitere Verdächtige festgenommen. Es ist noch unklar, ob und wann sie in Untersuchungshaft kommen. Ein Mann sitzt bereits in U-Haft, er soll die Handgranate geworfen haben.

Razzien in Ludwigsburg

Derzeit finden in Ludwigsburg Razzien statt, die im Zusammenhang mit dem Handgranatenangriff stehen sollen. Der Einsatz läuft seit den frühen Morgenstunden, so ein Sprecher des LKA. Durchsucht werden mehrere Wohnungen in Ludwigsburg und Umgebung.

Angriff auf Trauerfeier

Bei der Explosion auf dem Friedhof von Altbach am Freitag waren zehn Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Auch der mutmaßliche Angreifer wurde schwer verletzt. Bis zu 500 Menschen hatten sich nach Angaben der Ermittler am Freitagmittag zu der Beerdigung eines 20-jährigen Mannes versammelt. Der Verdächtige soll sich der Trauergemeinde genähert und den Sprengkörper in die Menge geworfen haben. Das Motiv bleibt weiter unklar. Zusammenhänge mit einer Serie von Schüssen in der Region Stuttgart werden nicht ausgeschlossen.