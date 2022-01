Motiv unklar Junge Frau stirbt nach Amoklauf in Heidelberg Stand: 24.01.2022 19:46 Uhr

Bei dem Angriff an der Universität Heidelberg ist eine junge Frau gestorben, drei Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter richtete sich nach der Tat selbst. Die Ermittler machten noch keine Angaben zu einem möglichen Motiv.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat bestätigt, dass bei dem Schusswaffenangriff an der Universität Heidelberg eine der vier Verletzten ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Zwei weitere Studentinnen und ein Student erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizei hielten sich 30 Personen in dem Hörsaal auf.

Am Mittag hatte ein Mann vier Menschen in einem Hörsaal der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg mit Gewehrschüssen verletzt. Nach der Tat sei der Mann aus dem Uni-Gebäude nach draußen geflohen und habe sich selbst getötet, bestätigte ein Polizeisprecher.

Täter soll 18-Jähriger gewesen sein

Laut Siegfried Kollmar, Präsident des zuständigen Polizeipräsidiums Mannheim, war der mutmaßliche Täter ein 18-Jähriger aus Mannheim. Er habe unmittelbar vor der Tat eine WhatsApp-Nachricht an eine Person verschickt und angekündigt, "Leute" müssten "bestraft werden". In der Nachricht habe er sich außerdem eine Seebestattung gewünscht.

Der Mann soll ein Deutscher und nicht vorbestraft gewesen sein. Die Echtheit der Nachricht müsse noch geprüft werden.

Am Tatort seien zwei Langwaffen gefunden worden. Der Mann soll sie sich laut Polizei im Ausland beschafft haben. Die Ermittler wollen alle seine Aufenthaltsorte und Gesprächspartner der vergangenen Tage überprüfen.

Die Ermittler machen noch keine Angaben zu einem möglichen Motiv. Dafür sei es noch zu früh, sagte Andreas Herrgen, Leiter der Staatsanwaltschaft Heidelberg.

Strobl verspricht zügige Aufklärung

Strobl versprach schnelle Aufklärung. Die Einsatzkräfte seien schnell am Tatort gewesen und hätten die zunächst unübersichtliche Lage mit der Uni-Leitung zusammen schnell klären können. "Nun ist die Zeit der Ermittler, denn für uns alle ist es wichtig, die Hintergründe für die schreckliche Tat so schnell als möglich aufzuklären." "Für die Verletzten und die Beteiligten, auch die im Tutorium dabei waren, hoffe ich auf baldige Genesung an Leib und Seele."