Energiekrise Kabinett billigt AKW-Weiterbetrieb Stand: 19.10.2022 12:47 Uhr

Die Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland sollen bis zum 15. April 2023 weiterlaufen können. Das hat das Kabinett beschlossen und ist damit der Anweisung des Kanzlers gefolgt. Jetzt müssen noch Bundestag und Bundesrat entscheiden.

Das Bundeskabinett hat den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke bis zum 15. April kommenden Jahres auf den Weg gebracht - und damit für die Verschiebung des Atomausstiegs gestimmt. Die Minister billigten die dafür nötige Änderung des Atomgesetzes. Nun ist der Bundestag am Zug, der in der zweiten Novemberwoche zustimmen könnte. Der Bundesrat würde sich dann Ende November oder noch etwas früher in einer Sondersitzung mit den Plänen befassen.

Der Kabinettsentscheidung voraus ging ein Machtwort von Kanzler Olaf Scholz. Für die Ministerinnen und Minister ist die Entscheidung des Kanzlers verbindlich - nicht aber für die Ampel-Fraktionen im Parlament.

Erst Streit, dann Machtwort

Ursprünglich war die Abschaltung der verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland bereits für Ende dieses Jahres geplant. Das Thema hatte in den vergangenen Wochen für heftigen Streit zwischen Grünen und FDP gesorgt.

Die Grünen wollten lediglich den Reservebetrieb der beiden süddeutschen Kraftwerke - so wie sie es auch auf ihrem Parteitag in Bonn beschlossen haben. Die FDP forderte hingegen einen deutlich längeren Weiterbetrieb.

Nun kommt es auf die Parlamente an

Theoretisch hätte der Gesetzentwurf sogar noch diese Woche in den Bundestag eingebracht werden können, allerdings haben sich die Abgeordneten dagegen entschieden. Sie wollen stattdessen in der ersten Sitzungswoche im November ein reguläres Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen - mit einer Experten-Anhörung, auch um möglichen Klagen vorzubeugen.

Nach der Entscheidung im Bundestag müssten noch die Länder zustimmen. Dazu könnte es eine Sondersitzung des Bundesrats Mitte November geben. Ansonsten entscheidet das Länderparlament in der regulären Sitzung Ende November. Erst dann haben die AKW-Betreiber endgültige Rechtssicherheit.