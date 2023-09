Flugblatt-Affäre Dachau will keinen politischen Besuch von Aiwanger Stand: 05.09.2023 11:37 Uhr

Die KZ-Gedenkstätte Dachau hat Bayerns Vize-Ministerpräsidenten Aiwanger gebeten, von einem "öffentlichkeitswirksamen" Besuch abzusehen. Ein entsprechender Vorschlag kam vom Antisemitismusbeauftragen der Bundesregierung.

Die KZ-Gedenkstätte Dachau möchte in der Debatte um Antisemitismusvorwürfe gegen den bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nicht zur Bühne werden. "Von öffentlichkeitswirksamen politischen Besuchen im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl möchte die KZ-Gedenkstätte Dachau absehen", sagte eine Sprecherin der "taz".

Sie reagierte damit auf den Vorschlag des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, dass Aiwanger das frühere Konzentrationslager in der Nähe von München besuchen sollte. Die aktuelle Debatte zeige aber, so die Sprecherin, "wie wichtig eine lebendige Erinnerungskultur und der Kampf gegen Rechtsradikalismus und Antisemitismus nach wie vor ist".

"In Gedenkstätten wird kein Ablasshandel betrieben"

Kritik an Kleins Vorschlag kommt auch von Jens-Christian Wagner, dem Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Statt sich damit auseinandersetzen, warum Aiwanger "mit Schuldumkehr, der Beschimpfung seiner Kritiker und einer 'Jetzt-erst-recht-Haltung' durchkommt und in Bierzelten dafür gefeiert wird, sollen die Gedenkstätten und jüdischen Gemeinden die erinnerungskulturellen Scherben zusammenkehren, die Aiwanger und Söder hinterlassen haben", sagte Wagner der Zeitung. "In Gedenkstätten wird kein Ablasshandel betrieben."

Schuster irritiert über Jubelrufe

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte sich gestern irritiert über die Jubelrufe gezeigt, die Aiwanger auf dem Volksfest Gillamoos bekommen hat. Er sei deshalb irritiert, weil Aiwanger die Forderung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Reue und Demut zu zeigen, nicht erfüllt habe, sagte er in den tagesthemen.

Aiwanger habe sich zwar entschuldigt, aber es sei nicht ganz klar, für was eigentlich, so Schuster. Darüber hinaus habe er den Fragenkatalog "mehr als dürftig" beantwortet. "Ich habe eigentlich erwartet und erhofft, dass Aiwanger zu seinen Verfehlungen, auch wenn sie viele Jahre zurückliegen, ganz klar steht. Das wäre der richtige Weg gewesen, um eine solche Debatte auch abschließen zu können."

Knobloch lehnte Entschuldigung ab

Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hatte Aiwangers Entschuldigung im Umgang mit dem Flugblatt zudem nicht angenommen. Es seien "entsetzliche Worte", die im Raum stünden, sagte sie zu den Vorwürfen im Deutschlandfunk. "Dass das einer Katastrophe gleicht für einen Menschen, der so viel Verantwortung hat wie ein Vizepräsident eines Bundeslandes - das ist normalerweise nicht zu akzeptieren."

Knobloch sagte aber auch, dass sie die Entscheidung von Ministerpräsident Söder, Aiwanger im Amt zu belassen, akzeptiere. Söder habe politisch entschieden, insofern stehe sie hinter dem Ministerpräsidenten. Aiwanger hätte eine Entlassung im Wahlkampf ausgenutzt und hätte damit wohl auch Erfolg gehabt, sagte sie. "Und das wäre die noch größere Katastrophe gewesen."