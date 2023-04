Nordrhein-Westfalen Schulministerium sagt Abi-Klausuren ab Stand: 18.04.2023 21:04 Uhr

Die schriftlichen Abiturprüfungen werden in NRW um zwei Tage auf Freitag verschoben. Das entschied am Dienstagabend das NRW-Schulministerium.

Eigentlich sollten am Mittwoch in NRW die schriftlichen Abiturprüfungen für tausende Schülerinnen und Schüler beginnen. Daraus wird aber nichts. Das Schulministerium hat den Start der Abi-Klausuren um zwei Tage auf Freitag verschoben. Grund sei ein "massives technisches Problem".

Die zentral gestellten Aufgaben waren nicht überall verlässlich herunterzuladen. Am morgigen Mittwoch waren Prüfungen geplant in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik, Technik.

Ministerium will massive Störung aufarbeiten und Konsequenzen ziehen

Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) nannte die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren "außerordentlich ärgerlich". Die Abiturientinnen und Abiturienten hätten sich intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet. Umso ärgerlicher sei es, dass eine Störung beim Download dazu geführt hat, dass die Schulen die Aufgaben nicht rechtzeitig erhalten haben.

Das Ministerium will die massive Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister intensiv aufarbeiten, eine genaue Fehleranalyse erstellen und daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen, damit die Prüfungen an den Folgetagen störungsfrei durchgeführt werden können.

Scharfe Kritik aus den Reihen der SPD

Kritik kam von der schulpolitischen Sprecher der SPD, Dilek Engin. Sie sprach von einem "Rückfall in alte Zeiten". Wie man als Schulministerin "in so einer Situation so lange ,auf stumm schalten' kann" sei ihr schleierhaft. "Das ist wirklich ein katastrophales Kommunikationsverhalten von Frau Feller", so Engin. Ausbaden müssten dies jetzt die Lehrkräfte und die Abiturienten, insbesondere die Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens, die am Freitag das Zuckerfest feiern.