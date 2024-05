faktenfinder Trump und das Reich Wohl keine geheime Botschaft im Wahlkampfvideo Stand: 22.05.2024 14:26 Uhr

Ein von Trumps Wahlkampfteam veröffentlichtes Video sorgt in den USA für Aufsehen. Präsident Biden wirft seinem Herausforderer Nazisprache vor. Es gibt jedoch eine plausiblere Erklärung für den Clip.

Es ist ein typisches, oft überstrapaziertes Stilmittel: das Abfilmen von animierten Schlagzeilen, um eine Entwicklung zu dokumentieren. Dieses Klischee wurde auch in einem Video verwendet, welches das Wahlkampfteam von Donald Trump am Montag auf dessen eigenem sozialen Netzwerk Truth Social veröffentlichte.

Das Video war ursprünglich auf dem X-Kanal eines Trump-Fans veröffentlicht worden.

Die darin abgebildeten Überschriften sollen zeigen, wie sich die Welt nach einem möglichen Trump-Sieg bei den Präsidentschaftswahlen zum Besseren wendet: Sie versprechen eine boomende Wirtschaft, sinkende Steuern, geschlossene Grenzen, Deportationen von 15 Millionen illegalen Einwanderern, das Ende aller Kriege sowie die Rückkehr zu Recht und Ordnung: Der US-amerikanische Traum ist zurück, so lautet das Fazit.

Ein Reich unter Trump?

Neben den fetten Schlagzeilen ist noch eine weitere, kleinere Überschrift zu sehen: "Industrial Strength significantly increased driven by the creation of a unified Reich" (Industrielle Stärke massiv gesteigert, ermöglicht durch die Schaffung eines geeinten Reichs), was heftige Reaktionen provozierte - in den USA wird der deutsche Begriff "Reich" vornehmlich mit dem Naziregime assoziiert.

US-Präsident Joe Biden nannte es als Beispiel für aufrührerische Kommentare, mit denen Trump Zwietracht im Land säe: "Dies ist Hitlers Sprache - nicht Amerikas." Die Bedrohung, die von einer zweiten Amtszeit Trumps ausgehe, sei größer als während seiner ersten Präsidentschaft, sagte Biden weiter.

Einen Tag nach der Veröffentlichung wurde das Video gelöscht. Es habe sich nicht um ein offizielles Wahlkampfvideo gehandelt, erklärte Trumps Wahlkampf-Pressesprecherin Karoline Leavitt. Vielmehr habe es ein Mitarbeiter der Kampagne im Internet gefunden und geteilt, während der Präsident selbst in New York vor Gericht stand.

Trump entsprechend vorbelastet

Tatsächlich hat sich Trump immer wieder der Sprache des Dritten Reichs bedient. So verunglimpfte er politische Gegner als "Ungeziefer" oder behauptete, dass einige Migranten keine Menschen seien und das "Blut unseres Landes vergiften". Zudem hatte er in seiner Amtszeit Rassisten und einen Holocaustleugner ins Weiße Haus eingeladen. In diesem Kontext wurde die Schlagzeile als direkte Anspielung auf das Deutsche Reich interpretiert.

Die Vorlage mit den Schlagzeilen kann online erworben werden.

Schlagzeile wohl tatsächlich ein Zufall

Es gibt es jedoch eine plausiblere Erklärung: Für das Video wurde ein sogenanntes Template verwendet, eine Vorlage, in die man beliebige Titelzeilen einfügen kann. Der übrige Text stammte aus verschiedenen, offenbar zufällig ausgewählten historischen Artikeln.

Bei dem Anbieter des Videos kann man dann auch die komplette Schlagzeile lesen: "German industrial strength significantly increased after 1871 driven by the creation of a unified Reich" (Stärke der deutschen Industrie nach 1871 massiv gesteigert, ermöglicht durch die Schaffung eines geeinten Reichs). Die Schlagzeile bezieht sich somit auf die Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahr 1871, nicht auf die Zeit des Nationalsozialismus.