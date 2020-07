FAQ Was bedeutet Migrationshintergrund?

Viele benutzen ihn - doch nur wenige können ihn auch genau erklären: den Begriff Migrationshintergrund. Selbst in Wissenschaft und Politik gibt es abweichende Definitionen.

Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de

Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn 1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder 2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte oder 3. der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte.

Hierfür gibt es mehrere Methoden: Zum einen werden bereits vorhandene Daten ausgewertet, zum Beispiel die Bestände der Meldeämter. Andererseits werden repräsentative Befragungen durchgeführt und die so erhaltenen Daten hochgerechnet. Allerdings liegen hier nur wenige relevante Daten wie der Geburtsort vor.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung sind repräsentative Umfragen. In Bezug auf den Migrationshintergrund ist hierbei insbesondere der Mikrozensus relevant, für den jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Dieser kann gezielt zusätzliche Merkmale abfragen, die statistisch relevant sind. Im aktuellen Mikrozensus sind bis zu 19 Fragen dazu enthalten. Wie die Antworten darauf beeinflussen, wer zu den Menschen mit Migrationshintergrund gezählt wird, ist nicht transparent.

Zudem ist die Erstellung anonymer Kerndatensätze (KDS) möglich: Hierfür werden mehrere Eigenschaften erfasst, die in einem Datensatz zusammengefasst werden, der jedoch nicht den Namen oder andere eindeutig identifizierende Merkmale enthält. So wird in einigen Bundesländern von Schülerinnen und Schülern die Staatsangehörigkeit, das Geburtsland, das Zuzugsjahr nach Deutschland und die Verkehrssprache in der Familie als KDS erfasst.