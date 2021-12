Tornados in den USA Zahlreiche Tote in Kentucky befürchtet Stand: 11.12.2021 12:33 Uhr

Die Rede ist von mindestens 50 Toten allein in Kentucky: Im Südosten der USA sind zahlreiche Menschen durch schwere Tornados ums Leben gekommen. Das ganze Ausmaß der Schäden wird wohl erst im Laufe des Tages sichtbar.

Schwere Unwetter mit einer ganzen Serie von Tornados sind über den Südosten der USA hinweggezogen, dabei kamen zahlreiche Menschen ums Leben. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Kentucky. "Ich befürchte, dass es mehr als 50 Tote in Kentucky gibt, vermutlich eher 70 bis 100", sagte Gouverneur Andy Beshear vor Journalisten. Er rief den Notstand aus.

Pflegheim in Arkansas getroffen

In Arkansas traf ein Tornado am Abend ein Pflegeheim, das Gebäude fiel in sich zusammen und schloss 20 Menschen im Inneren ein. Mindestens ein Menschen kam ums Leben. Offiziellen Angaben zufolge konnten die Eingeschlossenen innerhalb von zwei Stunden befreit werden.

Dach von Amazon-Lager in Illinois eingestürzt

Im Süden des Bundesstaates Illinois traf ein Tornado ein Verteilzentrum des Online-Händlers Amazon. Das Dach stürzte teilweise ein, mehrere Menschen wurden in dem Gebäude eingeschlossen. Wie der örtliche Polizeichef, Mike Fillback, mitteilte, konnten Rettungskräfte einige der Eingeschlossenen aus dem Gebäude herausholen. Unklar sei aber, wie viele noch innen verharrten. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Mindestens einen Todesfall gab es zudem im Bundesstaat Missouri.