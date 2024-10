eilmeldung Entdecker der microRNA Zwei US-Genforscher erhalten Medizin-Nobelpreis Stand: 07.10.2024 11:54 Uhr

Der Nobelpreis für Medizin geht an die Victor Ambros und Gary Ruvkun. Die US-Wissenschaftler werden für die Entdeckung der microRNA und deren Rolle bei der Genregulierung ausgezeichnet.

Victor Ambros und Gary Ruvkun erhalten in diesem Jahr den Nobelpreis in der Kategorie Medizin. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit.

Der US-Biologe Ambros und der US-Genetiker Ruvkun werden damit für ihre Beiträge zur Entdeckung der microRNA und ihrer Rolle bei der posttranskriptionellen Genregulation ausgezeichnet. MicroRNA sind spezielle RNA-Moleküle, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Gen-Aktivitäten spielen. Die Forschung sei wichtig, weil sie wichtige Rückschlüsse auf die Entwicklung und Funktion von Organismen zulasse.

Victor Ambros (geboren 1953) arbeitet an der University of Massachusetts Medical School, Gary Ruvkun (geboren 1952) an der Harvard Medical School sowie am Massaschusetts General Hospital.

Eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen

Der Nobelpreis gilt international als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr waren die ungarische Biochemikerin Katalin Karikó und der US-Immunologe Drew Weissman für ihre Leistungen in der mRNA-Forschung ausgezeichnet worden. Sie hatten damit die Grundlage für die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 gelegt.

