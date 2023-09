eilmeldung Erdbeben in Marokko Zahl der Todesopfer steigt auf mehr als 1000 Stand: 09.09.2023 15:50 Uhr

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer nach Regierungsangaben auf mindestens 1037 gestiegen. Mehr als 1200 Menschen seien verletzt worden. Mehrere Länder sagten Unterstützung zu.

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko steigt die Zahl der Todesopfer immer weiter. Wie die Regierung des Landes mitteilte, sind mindestens 1037 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mehr als 1200 Verletzte gezählt worden.

Das Erdbeben richtete schwere Schäden in weiten Teilen des nordafrikanischen Landes an. Die Bilder der Zerstörung reichen vom Atlasgebirge bis zur berühmten Altstadt von Marrakesch. Dort wurden auch berühmte Kulturdenkmäler beschädigt.

Deutschland schickt erste Hilfe

Erste Hilfe kommt aus dem Ausland - auch in Deutschland bereitet man sich auf Rettungseinsätze vor. Die Vorbereitungen des Technischen Hilfswerks (THW) liefen bereits, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser der Nachrichtenagentur dpa. "Sobald wir mehr Informationen haben, welche Hilfe konkret benötigt wird, können wir unsere Spezialisten nach Marokko entsenden", so die SPD-Politikerin. Einem Sprecher des THW zufolge sind etwa Bergungsteams oder Wasseraufbereitungsanlagen denkbar.

Allerdings sei die Lage noch sehr unübersichtlich, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. "Fest steht aber, die Menschen in den Katastrophenregionen brauchen nun dringend humanitäre Hilfe", sagte DRK-Generalsekretär Christian Reuter.

Menschen steigen über den Schutt eines eingestürzten Hauses in Moulay Brahim. Das Bergdorf liegt im Altasgebirge.

Beben hatte Stärke von 6,8

Das Beben ereignete sich am späten Freitagabend und dauerte mehrere Sekunden. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 6,8, laut dem Helmholtz-Zentrum Potsdam 6,9. Das Epizentrum lag 72 Kilometer südwestlich von Marrakesch im Atlasgebirge.

In der Bevölkerung brach in der Nacht teilweise Panik aus. Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken waren Trümmerhaufen, zerstörte Gebäude und beschädigte Teile der berühmten roten Mauern zu sehen, die die Altstadt von Marrakesch umgeben, ein UNESCO-Weltkulturerbe.