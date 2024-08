Etat 2025 Regierung einigt sich auf neuen Haushaltsentwurf Stand: 16.08.2024 16:46 Uhr

Lange wurde um die Details gefeilscht, jetzt haben sich die Spitzen der Ampelkoalition auf einen neuen Kompromiss zum Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. Als nächstes ist der Bundestag am Zug.

Die Spitzen der Ampelkoalition haben erneut einen Kompromiss zum Bundeshaushalt für das kommende Jahr gefunden. "Die Vorgaben der Schuldenbremse des Grundgesetzes werden weiterhin eingehalten, eine Umgehung findet nicht statt", teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Allerdings ist die Finanzlücke größer als ursprünglich angestrebt. Ziel der Regierung war eigentlich, den Fehlbetrag von zunächst 17 Milliarden Euro auf neun Milliarden Euro zu verringern. Im nun ergänzten Regierungsentwurf klafft demnach trotz hoher Neuverschuldung im Rahmen der Schuldenbremse noch ein Loch von zwölf Milliarden Euro.

Gelder für die Deutsche Bahn werden umgeschichtet

Im Kern sieht die Einigung Umschichtungen von Geldern für die bundeseigene Deutsche Bahn vor. Der Konzern erhält eine Eigenkapitalspritze von 4,5 Milliarden Euro, die geplante Zuschüsse ersetzt und in gleicher Höhe die zulässige Neuverschuldung der Regierung erhöht.

Zudem werden um rund 300 Millionen Euro höhere Zahlungen des Energieunternehmens Uniper an den Bundeshaushalt eingerechnet und die Vorsorge für den Ausfall von Steuereinnahmen beim EU-Energiekrisenbeitrag um 200 Millionen Euro abgesenkt.

Dadurch soll die sogenannte globale Minderausgabe um 4,5 Milliarden Euro auf dann noch zwölf Milliarden Euro verringert werden. Die Regierung geht davon aus, dass sich diese Lücke im Haushalt durch die wirtschaftliche Entwicklung noch verringern wird.

Regierung hält selbstgesteckte Frist ein

Mit der Verständigung blieb die Regierung noch in der selbstgesteckten Frist, den Haushaltsentwurf heute an Bundestag und Bundesrat weiterzuleiten. In einem schriftlichen Umlaufverfahren sollte das gesamte Kabinett noch bis zum Abend zustimmen.

Der Bundestag berät in der zweiten September-Woche über den Entwurf. Ihm steht nun aber eine vergleichsweise große Aufgabe bevor, weil die globale Minderausgabe deutlich größer ist als üblich.

Bis zur geplanten Verabschiedung des Haushalts Ende November sind noch zahlreiche Änderungen zu erwarten.

Erste Einigung im Juli

Das Bundeskabinett hatte den Haushaltsentwurf für 2025 eigentlich bereits Mitte Juli beschlossen. Er enthielt noch eine Finanzierungslücke von rund 17 Milliarden Euro, die durch verschiedene Maßnahmen deutlich verkleinert werden sollte.

Doch über den genauen Weg entbrannte wieder Streit. Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner nahmen erneut Gespräche auf mit dem Ziel, bis zu diesem Freitag ein Ergebnis zu erzielen.