Tödlicher Schuss auf Schwarzen Haftstrafe für Ex-Polizistin im Fall Daunte Wright

Zehn Monate nach der Tötung des Schwarzen Daunte Wright ist die Todesschützin in den USA zu zwei Jahren Haft verurteilt worden - ein Teil davon auf Bewährung. Die Ex-Polizistin habe einen "tragischen Fehler" begangen, sagte die Richterin.

Im Fall der Tötung des Schwarzen Daunte Wright in den USA muss eine Ex-Polizistin wegen Totschlags für 16 Monate ins Gefängnis. Weitere acht Monate ihrer insgesamt zweijährigen Strafe werden zur Bewährung ausgesetzt - diese Zeit könne die Frau unter Aufsicht in Freiheit verbüßen, sagte Richterin Regina Chu bei der Urteilsverkündung in Minneapolis.

Mit dem Strafmaß blieb Chu deutlich unter den sechs bis achteinhalb Jahren, die in einem solchen Fall im US-Staat Minnesota vorgesehen sind. Sie betonte, mit der milden Strafe wolle sie den Tod Wrights nicht herabsetzen. Die Verurteilte habe einen "tragischen Fehler" gemacht. Chu fügte hinzu: "Die Tatsache, dass sie nie die Absicht hatte, ihre Schusswaffe zu ziehen, macht diesen Fall weniger schwerwiegend als andere Fälle."

Eine Demonstrantin hält ein Bild von Daunte Wright hoch - nach seiner Tötung war es zu Protesten gekommen. Bild: AFP

"Weniger schwerwiegend als andere Fälle"

Die Geschworenen hatten die 49-jährige Ex-Polizistin kurz vor Weihnachten wegen Totschlags ersten und zweiten Grades schuldig gesprochen. Der Fall hatte die Vereinigten Staaten aufgewühlt. Nach dem Tod des 20-Jährigen war es zu massiven Protesten gekommen.

Die Angeklagte hatte angegeben, sie habe ihre Schusswaffe mit ihrer Elektroschockpistole verwechselt, als sie Wright erschossen habe. Sie hatte nach dem Vorfall ihre Kündigung eingereicht.

Angehörige Wrights hatten eine harte Strafe gefordert. Wright war im April nördlich von Minneapolis bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Er starb nur wenige Kilometer entfernt von jenem Verhandlungssaal in Minneapolis, in dem der Prozess um den brutalen Tod von George Floyd lief. Floyd war ebenfalls bei einem Polizeieinsatz getötet worden.