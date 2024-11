Nahost-Konflikt US-Regierung warnt Iran vor Angriffen auf Israel Stand: 03.11.2024 10:38 Uhr

Kontakte zwischen den USA und dem Iran gibt es kaum. Nun hat die US-Regierung laut Medien dem Iran eine klare Warnung zukommen lassen: Solle das Regime Israel erneut angreifen, werde man den Verbündeten nicht zur Zurückhaltung bewegen können.

Die US-Regierung hat den Iran Medienberichten zufolge vor einem weiteren Angriff auf Israel gewarnt. Sollte der Iran wie angekündigt erneut Israel angreifen, könne die US-Regierung die israelische Regierung kaum noch zur Zurückhaltung bewegen, berichtete die US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf einen US-Beamten und einen ehemaligen israelischen Funktionär.

Der zu der israelischen Zeitung The Jerusalem Post gehörende Onlinedienst Walla berichtete, die US-Regierung habe den Iran über Schweizer Diplomaten gewarnt, sie könne im Falle eines iranischen Angriffs die israelischen Streitkräfte nicht erneut dazu bewegen, sich auf einen relativ begrenzten und präzisen Gegenschlag zu beschränken. Die Warnung stellte demnach einen seltenen Kontakt zwischen den beiden verfeindeten Ländern USA und Iran dar.

Iran droht mit vernichtender Antwort

Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei hatte nach den jüngsten militärischen Konfrontationen seinen Erzfeinden Israel und USA mit einer entschiedenen Antwort gedroht. "Die Feinde, ob das zionistische Regime oder Amerika, werden sicher eine vernichtende Antwort auf das erhalten, was sie dem Iran und der Widerstandsfront entgegenbringen", sagte Chamenei am Samstag. Ob damit auch eine militärische Antwort auf den israelischen Vergeltungsangriff vor einer Woche gemeint war, blieb zunächst offen.

Israel hatte in der vergangenen Woche mehrere Militäranlagen und das Flugabwehrsystem im Iran angegriffen. Damit reagierte es auf eine Attacke des Iran mit rund 200 Raketen Anfang Oktober. Zuletzt hatten mehrere ranghohe Beamte und Militärs im Iran gesagt, der israelische Angriff werde nicht unbeantwortet bleiben.

USA verlegen B-52- Langstreckenbomber

Angesichts der wachsenden Spannungen im Nahen Osten haben die USA Langstreckenbomber vom Typ B-52 in die Region verlegt. Diese seien im Verantwortungsbereich des US-Zentralkommandos für den Nahen Osten und die angrenzenden Länder eingetroffen, erklärte das Kommando am Samstag. Das Verteidigungsministerium in Washington hatte am Freitag die Verlegung weiterer Militärausrüstung in den Nahen Osten angekündigt, darunter neben den Langstreckenbombern, Kampfjets und Tankflugzeugen auch Zerstörer zur Abwehr ballistischer Raketen.