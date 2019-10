Die US-Regierung erhebt von heute an zusätzliche Strafzölle auf Importe aus Europa. Die WTO hatte dies den USA erlaubt - als Vergeltung für unerlaubte Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Besonders hart treffen die Strafzölle Europas Landwirte und Winzer aus den vier Airbus-Ländern Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Der US-Handelsbeauftragte gab bekannt, dass von heute an 25-prozentige Strafzölle erhoben werden: unter anderem auf Käse, Wein, Butter, Whiskey und Olivenöl aus europäischen Ländern. In Europa hergestellte Flugzeuge werden in den USA um 10 Prozent teurer. Flugzeug-Teile bleiben verschont.

Bis zuletzt hatten die Europäer gehofft, US-Präsident Trump könne auf die von der Welthandelsorganisation WTO zugestandenen Vergeltungszölle verzichten. Noch am Mittwoch hatte Italiens Präsident Mattarella im Weißen Haus vor einer gegenseitigen Zoll-Spirale gewarnt. Denn schon im kommenden Jahr - so Mattarella - werde die WTO den Europäern Strafzölle gegen US-Produkte erlauben - dann als Vergeltung für unerlaubte Subventionen für den amerikanischen Flugzeugbauer Boeing.

Weiter Drohung von Strafzöllen auf europäische Autos

Der US-Präsident reagierte jedoch unbeeindruckt. Europa habe Amerika im transatlantischen Handel "enorm ausgenutzt", betonte Trump. In einem Handelskrieg mit gegenseitigen Zöllen sitze Amerika am längeren Hebel. Tatsächlich droht Trump nach wie vor mit Strafzöllen auf europäische Autos. Dies würde vor allem die deutschen Autohersteller treffen. Über die Auto-Zölle will Trump bis Mitte November entscheiden.