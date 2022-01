Ukraine-Krise Familien von US-Diplomaten sollen Kiew verlassen Stand: 24.01.2022 01:46 Uhr

Angesichts der zunehmenden Spannungen in der Ukraine-Krise hat das US-Außenministerium die Familien von Diplomaten angewiesen, Kiew zu verlassen. Auch nicht unmittelbar benötigte Beschäftigte sollen ausreisen.

Das US-Außenministerium hat angeordnet, dass die Familien der US-Diplomaten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew das Land verlassen sollen. Grund dafür sei die "anhaltende Bedrohung durch eine russische Militäroperation", erklärte das Ministerium. Lokale Angestellte der US-Botschaft dürfen demnach "freiwillig" das Land verlassen. Weitere in der Ukraine lebende US-Bürger sollten "jetzt in Erwägung ziehen", die Ukraine mit kommerziellen Flügen oder anderen Transportmitteln zu verlassen.

Über diesen Schritt war bereits seit einigen Tagen spekuliert worden. Noch am Samstag hieß es aus dem US-Außenministerium zu entsprechenden Berichten, es gebe derzeit zur Evakuierung von Familien von Botschaftspersonal "nichts anzukündigen". Das Ministerium betonte auch, dass US-Bürger in der Ukraine nicht mit einer von der Regierung unterstützten Evakuierungsaktion rechnen könnten, sollte sich die Haltung mit Blick auf Botschaftspersonal und Angehörige ändern. "Derzeit stehen kommerzielle Flüge zur Verfügung, um die Abreise zu unterstützen", hieß es lediglich.

Außerdem rät die US-Regierung ihren Bürgern von Reisen nach Russland ab. Es werde US-Bürgern "dringend empfohlen", Reisen nach Russland zu vermeiden, erklärte das Außenministerium. Zudem werde vor "Schikanierung" durch die russische Polizei gewarnt, unter anderem durch die "willkürliche Anwendung von Gesetzen". Man habe gegenwärtig nur begrenzte Möglichkeiten, US-Bürgern in Russland zu helfen.

Auswärtiges Amt beobachtet Sicherheitslage "sehr aufmerksam"

Trotz der angespannten Lage beabsichtigt das Auswärtige Amt in Berlin nach eigenen Angaben bisher keinen Abzug von Personal aus der Ukraine. "Wir beobachten sehr aufmerksam, wie sich die Sicherheitslage für das Personal an unseren Auslandsvertretungen in der Ukraine darstellt, und stehen hierzu auch in engem Austausch mit unseren Partnern in der EU und auf internationaler Ebene", hieß es am Samstag.

Russland hat in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Großangriff auf das Nachbarland. Moskau dementiert jegliche Invasionspläne.