Die türkische Militäroperation kommt in Nordsyrien nur schleppend voran. Zehntausende sind bereits auf der Flucht - doch es könnte noch schlimmer kommen.

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo

Abgesehen von vereinzelten Luftangriffen im Landesinnern befinden sich der Kriegsschauplätze immer noch relativ dicht an der Grenze zur Türkei. Nur an wenigen Punkten ist die türkische Armee bislang nach Nordsyrien eingedrungen - vor allem unweit der Städte Ras al-Ain und Tall Abjad gleich hinter der Grenze. Türkische Medien meldeten am Donnerstag die Einnahme von einem Grenzdorf. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach allerdings davon, dass türkische Truppen innerhalb von 24 Stunden sieben syrische Dörfer eingenommen hätten.

Die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte, kurz SDF, erklärten, das türkische Militär habe trotz des Einsatzes schwerer Waffen und der Luftwaffe bislang keine größeren Fortschritte erzielt.

Am Boden wird die türkische Armee unterstützt von Kämpfern der so genannten syrischen Nationalarmee, einem Bündnis von radikalen Milizen und syrischen Rebellengruppen. Eine davon ist die Hamza Brigade. Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen die Kämpfer bei Gefechten um das Dorf Kashto. Später verkündet der Kommandeur der Brigade den Sieg: "Die Spezialkräfte der Hamza-Brigade haben das Dorf Kashto von den Separatistenmilizen befreit."

Die meisten Bewohner sind längst geflohen

Mit Separatistenmilizen sind die kurdisch geführten SDF gemeint. Dorfbewohner sind nirgends zu sehen. Wo die türkische Armee die Grenze überschritt, sind die meisten Bewohner längst geflohen. Der Ort Ras al-Ain etwa soll bereits fast komplett aufgegeben worden sein.

Erdogan droht der EU mit Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens von 2016

tagesthemen 22:15 Uhr, 10.10.2019, Katharina Willinger, ARD Istanbul





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-605935~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

In Tall Abjad hingegen befänden sich noch Menschen, sagt Fatma Mohammed, die aus der Stadt geflüchtet ist. Granaten seien eingeschlagen, aber einige Bewohner hätten nicht fliehen können, weil sie keine Fahrzeuge hatten.

Nach Schätzungen der Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen sich 60.000 Menschen auf der Flucht befinden. Wenn die Vereinten Nationen Recht haben, dann leben im Nordosten Syriens 1,7 Millionen Menschen. Sollte die türkische Militäroperation mit dem Namen "Quelle des Friedens" weitergehen, dann könnte also alles noch schlimmer kommen.

Was wird aus gefangenen IS-Kämpfern?

Das ist eine große Sorge auch im Ausland. Die zweite gilt den inhaftierten Terroristen vom sogenannten "Islamischen Staat". Zwischen 70.000 und 100.000 IS-Kämpfer, ihre Angehörigen sowie Sympathisanten werden in Lagern und Gefängnissen festgehalten und - noch - von kurdischen Kräften und ihren Verbündeten bewacht. Muss befürchtet werden, dass die IS-Terroristen im Kriegschaos ausbrechen könnten?

Der türkische Präsident Erdogan versuchte, die Sorge zu zerstreuen. Den IS werde es in türkisch kontrollierten Gebieten nach Abschluss der Militäroperation nicht mehr geben, sagte er am Donnerstag. In Ankara hieß es außerdem, die Türkei sei in jenen Gebieten dafür verantwortlich, dass die Gefängnisse mit inhaftierten IS-Kämpfern gut gesichert bleiben.