US-Präsident Trump will die in Syrien stationierten US-Soldaten abziehen. Der türkische Staatschef Erdogan sieht dadurch den Weg frei, gegen die syrisch-kurdische Miliz YPG vorzugehen.

Von Reinhard Baumgarten, ARD-Studio Istanbul

Hätten die syrischen Kurden damit Erfolg, könnte das auf die große kurdische Minderheit in der Türkei ermutigend wirken. Ankara will das mit allen Mitteln verhin­dern.

SDF-Kämpfer gehen in Nordsyrien zusammen mit US-Einheiten gegen den IS vor.

Die Türkei hat in den vergangenen Jahren islamistische und dschihadistische Gruppen in Syrien unterstützt. Unter türkischer Schirmherrschaft ist die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes zu einem Sammelbecken islamistischer und dschihadistischer Extremisten geworden.

Sie tat es nicht. Stattdessen wurden Medienberichten zufolge Waffen über die syrische Grenze ins Einflussgebiet des IS verschoben. Verwundete IS-Kämpfer wurden in türkischen Krankenhäusern behandelt und Rekruten für den IS in Syrien und dem Irak wurden an der türkischen Grenze durchgelassen.

Im Sommer 2014 war die IS-Terrormiliz kurz davor, die syrisch-kurdische Stadt Kobane einzunehmen. Kobane liegt direkt an der türkischen Grenze. Die Türkei, so konnte der Verfasser dieses Textes mit eigenen Augen sehen, hatte Panzer und schwere Artillerie aufgeboten. Sie hätte die IS-Kämpfer beschießen und Kobane helfen können.

Das ist sehr unwahrscheinlich. Die letzten IS-Widerstandsnester sind weit von der türkischen Grenze entfernt. Türkische Einheiten müssten tief nach Syrien vordringen. Dafür fehlen grünes Licht aus Damaskus und die militärischen Kapazitäten.

Ankaras Hauptinteresse an Syrien besteht darin, die YPG zu eliminieren. Vielleicht würde die Türkei auch irgendwann den IS massiv bekämpfen, wenn die YPG ausgeschaltet wäre. Um diese auszuschalten, will Ankara Dschihadisten und Islamisten benutzen. Das war in Afrin so, und es würde sich in ganz Nordsyrien wiederholen.