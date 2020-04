Coronavirus-Pandemie WHO weist Trumps Kritik zurück

Die WHO wehrt sich gegen die scharfe Kritik von US-Präsident Trump - und seine Drohung, Mittel zu streichen. Mitten in der Pandemie sei nicht die Zeit, die Finanzierung zu verringern.

Die WHO verwahrt sich gegen Kritik von US-Präsident Trump und seine Drohung, Zahlungen einzufrieren. "Wir sind noch immer in der akuten Phase der Pandemie, daher ist jetzt nicht die Zeit, die Finanzierung zu verringern", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge.

Bruce Aylward, ein führender Berater des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus, wies zudem Trumps Kritik zurück, die WHO sei "China-zentriert". Es sei sehr wichtig, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, um den Ausbruch des Coronavirus in dem Land zu verstehen. Das habe mit China im Besonderen nichts zu tun.

US-Präsident Trump warf der WHO vor, "China-zentriert" zu sein.

Trump: WHO hat es "wirklich vermasselt"

Trump hatte mit einem Stopp von Beitragszahlungen gedroht. "Ich sage nicht, dass wir es tun werden, wir werden es untersuchen und die Beendigung der Finanzierung prüfen", sagte Trump.

Er revidierte damit eine nur wenige Minuten zuvor getroffene Aussage, wonach US-Gelder für die WHO auf Eis gelegt werden sollten - was so klang, als sei die Entscheidung bereits getroffen worden. Trump ruderte zurück, als eine Reporterin ihn fragte, ob eine Pandemie der richtige Zeitpunkt sei, um Beitragszahlungen einzufrieren.

In einem Tweet hatte Trump der Organisation unterstellt, es in der Coronavirus-Pandemie "wirklich vermasselt" zu haben. Bei der Pressekonferenz legte er nahe, dass die WHO "wahrscheinlich" zu Beginn der Pandemie mehr gewusst habe als sie offenlegte.

Wurde Trump bereits Ende Januar gewarnt?

Trump war zuletzt in die Kritik geraten: Medienberichten zufolge hatte ein ranghoher Berater des Präsidenten bereits Ende Januar vor einer Coronavirus-Pandemie gewarnt, in deren Folge Hunderttausende Amerikaner ums Leben kommen könnten.

Von den Warnungen seines Beraters will Trump nichts gewusst haben, wie er am Dienstagabend sagte. Er habe erst jetzt davon erfahren - aber dennoch aus eigenem Antrieb im Sinne dieser Warnungen gehandelt.

Trump hatte China, wo das Virus erstmals aufgetaucht war, wegen der Pandemie wiederholt scharf angegriffen. Washington wirft Peking fehlende Transparenz zu Beginn des Ausbruchs vor und bezweifelt auch dortige aktuelle Corona-Statistiken. Wiederholt sprach Trump vom "chinesischen Virus".

Konjunkturpaket soll aufgestockt werden

Die Arbeitslosenquote ist in den USA in die Höhe geschnellt, die Wirtschaft befindet sich im Sinkflug. Trump sagte, er werde den US-Kongress darum bitten, das riesige US-Konjunkturpaket nochmals um 250 Milliarden US-Dollar aufzustocken. Den Demokraten geht das nicht weit genug: Sie wollen die Mittel um 500 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Mit fast 400.000 sind die weltweit meisten Infektionsfälle in den USA bekannt. Dort wurden am Dienstag mehr als 1800 weitere Tote gemeldet - so viele wie nie zuvor an einem einzigen Tag. Insgesamt starben mehr als 12.700 Menschen, allein im Bundesstaat New York erlagen binnen eines Tages 731 Menschen der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 08. April 2020 um 15:15 Uhr.