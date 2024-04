Bei Renovierungsarbeiten Mindestens 29 Tote nach Brand in Istanbul Stand: 02.04.2024 16:36 Uhr

Mehr als 20 Menschen sind bei einem Brand in einem Istanbuler Nachtclub ums Leben gekommen. Die Behörden vermuten, dass das Feuer bei Renovierungsarbeiten in dem derzeit geschlossenen Lokal ausgebrochen ist.

In den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Eine Person werde schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Büro des Istanbuler Gouverneurs Davut Gül.

Das Feuer sei in den unteren Geschossen eines 16-stöckigen Gebäudes ausgebrochen, die als Nachtclub genutzt würden. Das Gebäude befindet sich in Gayretteppe, einem Viertel im Bezirk Besiktas im europäischen Teil der Metropole. Der Brand sei ersten Erkenntnissen zufolge bei Reparaturarbeiten ausgebrochen und mittlerweile gelöscht. Der genaue Grund sowie die Identität der Opfer sind bislang unklar.

Mehrere Verantwortliche festgenommen

Der Gouverneur teilte weiter mit, dass die Ursache des Feuers untersucht werde und man annehme, dass die Opfer an den Renovierungsarbeiten beteiligt gewesen seien. Die Behörden hätten fünf Personen zur Befragung festgenommen, darunter den Manager des Clubs und eine Person, die für die Renovierungsarbeiten verantwortlich sei, sagte Justizminister Yilmaz Tunc.

Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu, der erst am Sonntag wiedergewählt wurde, hat sich ein Bild von dem Unglücksort gemacht. Noch bevor das Gouverneursbüro die zwischenzeitliche Opferzahl von 25 bekannt gab, sagte er: "Hoffen wir, dass es nicht noch mehr Opfer gibt."