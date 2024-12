New York US- Versicherungschef auf offener Straße erschossen Stand: 04.12.2024 21:00 Uhr

Mitten in Manhattan ist der Chef von United Healthcare, einem der größten Krankenversicherer der USA, auf offener Straße erschossen worden. Die New Yorker Polizei sucht noch nach dem Täter - und dem Motiv.

Im New Yorker Stadtteil Manhattan ist Brian Thompson, Chef der Versicherung United Healthcare, von einem bisher unbekannten Schützen getötet worden. In der Nähe des Times Square hielt sich Thompson zur Tatzeit vor einem Gebäude auf, in dem seine Firma eine Veranstaltung abhielt, wie die New Yorker Polizei (NYPD) mitteilte.

NYPD-Chefin Jessica Tisch nannte die Tat eine "schamlose gezielte Attacke". Der 50-Jährige sei am frühen Morgen vor dem Hotel- und Wohngebäude erschossen worden, in dem eine Investorenkonferenz der United Healthcare stattfand. Die Krankenversicherung gehört zur United Health Group - einem der größten Versicherungskonzerne der USA.

Belohnung auf flüchtigen Täter ausgesetzt

Thompson war laut Polizei alleine von einem anderen Hotel zu dem Veranstaltungshotel gelaufen. Der Täter habe mehrere Schüsse abgegeben und den 50-Jährigen im Rücken und am Bein getroffen, sagte der Chefinspektor der New Yorker Polizei (NYPD), Joseph Kenny. Thompson sei noch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, aber dort gestorben.

Der Schütze flüchtete nach Polizeiangaben zunächst zu Fuß und dann auf einem Elektrofahrrad in den Central Park. Nach dem Täter werde noch gesucht. Für Hinweise, die zur Festnahme führen, wurde eine Belohnung von 10.000 Dollar ausgeschrieben. Über der Stadt kreisten Polizeihubschrauber.

Motiv noch unklar

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams sagte, es sei keine "zufällige Gewalttat" gewesen. Er teilte mit, die Polizei untersuche Beweismaterial vom Tatort, dazu gehörten Videoaufnahmen. Hinweise auf ein Motiv gebe es aber noch nicht.

Die Ehefrau von Thompson sagte dem Sender NBC, ihr Mann sei in der Vergangenheit bedroht worden. "Was weiß ich, vielleicht wegen einer schlechten Versorgung?", sagte sie.

Tatort in der Nähe vom Rockefeller Center

Der Tatort im Stadtteil Manhattan liegt in der Nähe von Touristenzielen wie dem Museum of Modern Art und dem Rockefeller Center. Ein Teil des Häuserblocks mit dem Tatort wurde abgeriegelt. Das für Mittwochabend geplante traditionelle Anzünden der Lichter am Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center, zu dem jedes Jahr Tausende Menschen kommen, solle wie geplant stattfinden.

Beim Investorentreffen in dem Hotel sollte die Prognose des Unternehmens für das kommende Jahr präsentiert werden. Thompson war seit mehr als drei Jahren Geschäftsführer und sollte bei der Veranstaltung eine Rede halten.Teilnehmende der Konferenz wurden angesichts des Mordes an Thompson darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung frühzeitig beendet werde.

Das NYPD riegelte den Bereich rund um das Hotel ab.

Beileidsbekundung von Gouverneur Walz

"Wir sind zutiefst traurig und geschockt über den Tod unseres lieben Freundes und Kollegen Brian Thompson", hieß es in einer Mitteilung des Konzerns United Health Group. "Brian war ein hoch respektierter Kollege und Freund für alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Wir arbeiten eng mit der New Yorker Polizei und bitten um Ihre Geduld und Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit. Unsere Herzen sind bei der Familie von Brian und allen, die ihm nahe standen."

Gouverneur Tim Walz, Ex-Vizepräsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei, sprach der Familie und dem Unternehmen Thompsons auf der Plattform X sein Beileid aus. "Das ist eine schreckliche Nachricht und ein furchtbarer Verlust für die Geschäfts- und Gesundheitsversorgungsgemeinde in Minnesota", schrieb er.