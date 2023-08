Thailands Ex-Premier Thaksin kehrt trotz Haftbefehl aus dem Exil zurück Stand: 22.08.2023 08:43 Uhr

Seit 2008 hat Thailands ehemaliger Premierminister Thaksin im Exil gelebt. In Abwesenheit wurde er in mehreren Strafverfahren verurteilt. Nun kehrte er in seine Heimat zurück. Die Polizei fuhr ihn direkt zum Obersten Gerichtshof.

Der frühere thailändische Regierungschef Thaksin Shinawatra ist nach 15 Jahren Exil in seine Heimat zurückgekehrt. Ein Privatjet mit Thaksin an Bord landete am Morgen auf dem Flughafen Don Mueang in der Hauptstadt Bangkok, wie thailändische Medien berichteten.

Thailändische Fernsehsender zeigten live, wie er mit seiner Tochter aus dem Terminal kam, seine wartenden Anhänger begrüßte und sich vor einem Porträt des thailändischen Königspaares verneigte. Anschließend wurde er von der Polizei zum Obersten Gericht gebracht. Das Gericht habe daraufhin eine gegen ihn während seiner Abwesenheit verhängte Haftstrafe in drei Fällen bestätigt, hieß es. Demnach muss Thaksin für acht Jahre ins Gefängnis.

Ein Polizeiwagen, der den ehemaligen thailändischen Premierminister Thaksin Shinawatra transportieren soll, kommt im Zentralgefängnis Klong Prem in Bangkok an.

Rückkehr kurz vor Abstimmung über neuen Premier

Thaksins Rückkehr erfolgte wenige Stunden vor einer erneuten Abstimmung im Parlament über den Regierungschef. Die von ihm unterstützte Pheu Thai-Partei will mit dem Immobilienmagnaten Srettha Thavisin als ihrem Kandidaten an die Macht, sie hatte bei der Wahl Platz zwei belegt. Thaksin erklärte, seine Rückkehr habe jedoch nichts mit der im Laufe des Tages erwarteten Abstimmung zu tun.

Thaksin wurde 2001 zum Premierminister gewählt, 2006 wurde er durch einen Militärputsch gestürzt und floh ins Exil nach London. Nachdem er zwischenzeitlich zurückgekehrt war, setzte er sich 2008 erneut ins Exil ab und lebte seitdem unter anderem in Dubai. Thaksin wurde in Abwesenheit in mehreren Strafverfahren verurteilt, darunter Korruption. Er kritisierte das als politisch motiviert.

Politische Beobachter bezweifeln jedoch, dass der 74-jährige Milliardär viel Zeit hinter Gittern verbringen wird. In Thailand können Verurteilte, die älter als 70 Jahre sind, Bewährung oder eine königliche Begnadigung beantragen.