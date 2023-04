Konflikt im Sudan Kämpfe zwischen Armee und Paramilitärs Stand: 15.04.2023 12:49 Uhr

Immer wieder gab es zuletzt im Sudan Spannungen zwischen der Armee und paramilitärischen Gruppen. Jetzt scheint die Situation zu eskalieren: Aus der Hauptstadt Khartum werden Schüsse und Explosionen gemeldet.

In Sudans Hauptstadt Khartum sind Spannungen zwischen der Armee und paramilitärischen Gruppen eskaliert. Am Morgen gab es in mehreren Stadtteilen anhaltende Schüsse und Explosionen, darunter im Norden, wo sich der Flughafen und der Präsidentenpalast befinden, und im Süden der Stadt. Dort befindet sich das Hauptquartier der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF), die eigentlich in das staatliche Militär integriert werden soll.

Die RSF erklärte, sie habe die Kontrolle über den Präsidentenpalast, die Residenz von General Abdel Fattah al-Burhan und den internationalen Flughafen der Hauptstadt Khartum übernommen. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Zuvor hatte die Gruppe mitgeteilt, die Armee habe einen der RSF-Stützpunkte umzingelt und mit schweren Waffen das Feuer eröffnet. Ein Reuters-Journalist berichtete, in Khartum führen Geschützwagen und gepanzerte Fahrzeuge auf.

Befürchtungen vor einem erneuten Bürgerkrieg

Erst am Donnerstag hatte die sudanesische Armee vor einer Mobilisierung der RSF gewarnt. Beobachter gingen von einer Drohgebärde des mächtigen RSF-Anführers Mohammed Hamdan Daglo gegen den Machthaber al-Burhan aus.

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir nach Massenprotesten im April 2019 hält das Militär unter der Führung al-Burhans die Macht im Land. Die Eingliederung der berüchtigten RSF in das Militär ist eine der wichtigsten Bedingungen für die Bildung einer Zivilregierung. Das Militär und die RSF führten zwar im Herbst 2021 gemeinsam einen militärischen Coup an, in den vergangenen Monaten mehrten sich aber die Spannungen zwischen den beiden militärischen Anführern.

Der Streit verzögert den von al-Burhan versprochenen Übergang zu einer zivilen Regierung. Zuletzt hatte sich Daglo überraschend für einen schnellen Übergang zu einer Zivilregierung ausgesprochen und sich damit in Opposition zu al-Burhan gestellt.