Silvester Die Welt feiert den Jahreswechsel Stand: 31.12.2024 18:40 Uhr

In Ozeanien und Teilen Asiens haben die Menschen bereits das neue Jahr begrüßt. Vor allem in Metropolen wie Sydney und Bangkok gab es spektakuläre Feuerwerke und Lichtshows. In anderen Teilen der Welt laufen noch die Vorbereitungen für Mitternacht.

Milliarden Menschen in Asien und Ozeanien haben bereits den Beginn des neuen Jahres gefeiert. In vielen Metropolen wie Sydney, Bangkok, Hongkong oder Singapur wurde 2025 mit aufwendigen Feuerwerken oder Lichtshows begrüßt. Bereits um 11 Uhr deutscher Zeit hatte auf dem Atoll Kiritimati in der Südsee als weltweit erstem Ort das neue Jahr begonnen. Kurz darauf folgten die Chatham Islands und wenig später um 12 Uhr deutscher Zeit Neuseeland sowie die Inselstaaten Samoa und Tonga.

Aufsehen erregte zunächst das Feuerwerk im neuseeländischen Auckland, wo aus dem 55., 61. und 64. Stockwerk des 328 Meter hohen "Sky Towers" insgesamt 500 Kilogramm Pyrotechnik in den Himmel geschossen wurden. Um 14 Uhr deutscher Zeit begann im australischen Sydney vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses vor schätzungsweise einer Million Menschen das weltberühmte Feuerwerk. Etwa neun Tonnen Pyrotechnik erleuchteten den Himmel über dem Hafenviertel. Die Feuerwerkskörper wurden an 264 verschiedenen Punkten gezündet.

Etwa eine Million Menschen verfolgten das spektakuläre Feuerwerk über dem Hafen von Sydney.

Feiern in China, Lichtspektakel in Bangkok

Chinas Hauptstadt Peking hatte am westlichen Stadtrand zum Jahreswechsel eine große Feier organisiert. In der Metropole Shanghai verfolgten viele Menschen an der weltbekannten Flusspromenade und an anderen Orten der Stadt Lichtshows. Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong ließ am Hafen ein großes Feuerwerk steigen. In China hat Silvester weniger Relevanz als in anderen Teilen der Welt. Für die Menschen in dem ostasiatischen Land ist das nach dem Mondkalender bestimmte Frühlingsfest - auch bekannt als chinesisch Neujahr - deutlich wichtiger. Es wird 2025 am 29. Januar stattfinden.

In Thailands Hauptstadt Bangkok stand wieder der Fluss Chao Phraya im Zentrum, wo viele Feiernde auf Party-Booten unterwegs waren, um das Feuerwerk um Mitternacht aus nächster Nähe zu erleben. Thailand, das der buddhistischen Zeitrechnung folgt, startet ins Jahr 2568.

Der Tempel Wat Arun in Bangkok wurde für die Silvesterfeierlichkeiten in besonderem Licht angestrahlt

Feiern und Feuerwerk in Berlin und vielen deutschen Städten

Andere Städte auf der ganzen Welt bereiteten sich noch auf die Feierlichkeiten vor. In Berlin strömen seit dem frühen Abend bereits die Besucher zur voraussichtlich größten Silvesterparty Deutschlands vor dem Brandenburger Tor. Auch in vielen anderen Städten sind öffentliche Feiern und Feuerwerke geplant. Nicht überall ist Böllern aber erlaubt.

Die Notaufnahmen erwarten wieder viele Einsätze wegen Unfällen mit Pyrotechnik und übermäßigen Alkoholkonsums. Die Polizei rüstet sich mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften für die Feierlichkeiten. Es gab bereits im Laufe des Tages eine Reihe von Zwischenfällen, die sich teils gegen Einsatzkräfte richteten.

Unwetter stört Silvesterpläne in Großbritannien

In London wird das neue Jahr - eine Stunde später als in Deutschland - traditionell mit dem Läuten von Big Ben und einem Feuerwerk eingeläutet, zu dem sich auch dieses Jahr etwa 100.000 Menschen am Ufer der Themse um das Riesenrad London Eye versammeln wollen. Die Organisatoren von Veranstaltungen in der Hauptstadt beobachteten allerdings das Wetter noch mit Blick auf die Auswirkungen eines Sturmtiefs.

Angesichts von starkem Wind und Regen sowie möglichem Schneefall und Überschwemmungen wurden Feuerwerke in Teilen Großbritanniens bereits kurzfristig abgesagt. Im schottischen Edinburgh fielen das Hogmanay-Straßenfest ebenso wie die geplante Pyrotechnik-Show aus. Das britischen Wetteramt sagte für den Neujahrstag in England und Wales Böen bis zu 96 Kilometer pro Stunde voraus.

Große Feuerwerke in Amerika geplant

Auch in Amerika sind zum Jahreswechsel vielerorts öffentlich organisierte Feuerwerke geplant. In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro soll wie gewohnt eine große Feier steigen. Die Stadtverwaltung hofft auf rund fünf Millionen Besucher. Die Hälfte der Feiernden wird am Copacabana-Strand erwartet. Dort soll erneut von zehn Flößen aus ein zwölfminütiges Feuerwerk abgefeuert werden.

In New York City fährt am Times Square um 23.59 Uhr auf dem Dach des 26-stöckigen Hochhauses "Times Square One" an einer speziellen Stange eine fast 5.400 Kilogramm schwere Kugel bis exakt Mitternacht rund vierzig Meter nach unten.

Amerikanisch-Samoa begrüßt als letztes Land 2025

26 Stunden dauert es zwischen 11:00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13:00 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist.

Amerikanisch-Samoa wird das letzte Land sein, das das neue Jahr begrüßt. Es liegt 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze.