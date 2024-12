Jahreswechsel Im Südpazifik hat 2025 schon begonnen Stand: 31.12.2024 13:16 Uhr

Milliarden Menschen auf der Welt heißen in der Nacht zum Mittwoch 2025 willkommen. 13 Stunden vor Deutschland hat ein Atoll im Südpazifik zuerst das neue Jahr begrüßt.

Auf Kiritimati in der Südsee hat das Jahr 2025 begonnen. Das Atoll mit etwa 7.300 Einwohnern ist weltweit der erste Ort, der ins neue Jahr gestartet ist, um 11:00 Uhr deutscher Zeit. Kiritimati gehört zur Inselrepublik Kiribati, die mehrere Zeitzonen hat und sich mitten im Südpazifik entlang des Äquators erstreckt.

Nur 15 Minuten später starteten die zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands in das neue Jahr. Die Inseln mit etwas mehr als 700 Einwohnern liegen etwa 800 Kilometer östlich von Neuseeland und haben eine eigene Zeitzone.

Spektakuläres Feuerwerk in Auckland

Um 12:00 Uhr deutscher Zeit feierten Neuseeland sowie die Inselstaaten Samoa und Tonga den Jahreswechsel. In Neuseeland standen die Wahrzeichen der größten Stadt Auckland im Mittelpunkt aufwendiger Feuerwerke - allen voran der 328 Meter hohe Sky Tower, der höchste Turm der Südhalbkugel.

Aus dem 55., 61. und 64. Stock des Aussichts- und Fernmeldeturms wurden 500 Kilogramm Pyrotechnik in den Himmel geschossen. Das Spektakel war den Behörden zufolge sechs Monate lang vorbereitet worden. Auch an der Auckland Harbour Bridge und in der Hauptstadt Wellington fanden Lichtshows statt.

Neun Tonnen Pyrotechnik sollen Himmel in Sydney erleuchten

Um 14:00 Uhr deutscher Zeit startet im australischen Sydney vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses das weltberühmte Feuerwerk. Schon drei Stunden vor Mitternacht gab es in Sydney ein kleineres Feuerwerk, das etwa für Familien mit Kindern gedacht war. Zur Lichtshow am Jahreswechsel sollen rund neun Tonnen Pyrotechnik den Himmel über dem Hafenviertel erleuchten.

Etwa eine Million Schaulustige wollen das Spektakel vor Ort verfolgen. Schon seit dem Morgen suchten sich Tausende die besten Plätze, ausgerüstet mit Campingstühlen und Picknickdecken. Weitere werden die Show, die auch Drohnen und innovative Lichteffekte beinhaltet, in Livestreams verfolgen.

Lichtspektakel in Singapur und Bangkok erwartet

Feuerwerke sind auch in vielen asiatischen Metropolen geplant. In Bangkok steht wieder der Fluss Chao Phraya im Zentrum, wo viele Feiernde auf Party-Booten unterwegs sind, um das Feuerwerk aus nächster Nähe zu erleben. Thailand, das der buddhistischen Zeitrechnung folgt, startet ins Jahr 2568.

In Singapur werden zahlreiche Schaulustige zum Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline erwartet. Im malaysischen Kuala Lumpur stehen die 452 Meter hohen Petronas Towers, einst das höchste Gebäude der Welt, im Zentrum einer Lichtershow.

Tausende vor Brandenburger Tor erwartet

In Deutschland dürfte die größte Silvesterfeier abermals vor dem Brandenburger Tor in Berlin stattfinden, wo laut Veranstaltern bis zu 65.000 Menschen Platz finden. Um Mitternacht wird vielerorts Feuerwerk den Nachthimmel erleuchten. Nicht überall ist Böllern aber erlaubt.

Notaufnahmen erwarten wieder viele Einsätze wegen Unfällen mit Pyrotechnik und übermäßigen Alkoholkonsums. Die Polizei rüstet sich mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften für die Feierlichkeiten.

Im Norden könnte es stürmisch werden

Die Silvesternacht wird in Deutschland erneut keine eiskalte sein, die Temperaturen liegen um 0 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es im Süden und Südosten teils klar. Sonst gibt es aber noch viele Wolken, vom Norden bis zur Mitte vorankommenden Regen. In der Nordhälfte ist es teils stürmisch.

DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel warnte davor, mancherorts in den nördlichen Gebieten Feuerwerk zu zünden - Raketen könnten aufgrund des Sturms stark abgelenkt und etwa gegen Häuser gedrückt werden. Um Mitternacht herum könnte es im Norden Niedersachsens, in Schleswig-Holstein, in Hamburg und an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns stürmische Böen und zeitweise Sturmböen geben, die die Windstärke acht bis neun erreichen.

Amerikanisch-Samoa begrüßt als letztes Land 2025

26 Stunden dauert es zwischen 11:00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13:00 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist.

Amerikanisch-Samoa wird das letzte Land sein, das das neue Jahr begrüßt. Es liegt 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze.