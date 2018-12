Der Menschenrechtsgerichtshof entscheidet erneut über die deutsche Sicherungsverwahrung. Geklagt hat ein Mann, der wegen Mordes an einer Joggerin hinter Gittern sitzt. Fragen und Antworten.

Von Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Es geht um einen Mann, der 1999 wegen Mordes an einer Joggerin verurteilt wurde. Der Täter hatte die Frau stranguliert und sich anschließend sexuell an ihr vergangen. Zum Zeitpunkt der Tat war er 19 Jahre alt und wurde als "Heranwachsender" nach Jugendstrafrecht verurteilt. Zehn Jahre Gefängnis lautete das Urteil.

Die Sicherungsverwahrung ist das schärfste Schwert, das es im deutschen Strafrecht gibt. Aber: Es soll gerade keine Strafe für die begangene Tat sein. Die Schuld ist also verbüßt und trotzdem bleibt der Täter hinter Gittern. Die Allgemeinheit soll in Extremfällen vor bestimmten Tätern geschützt werden. Und zwar immer dann, wenn von ihnen eine besonders hohe Gefahr ausgeht, dass sie schwere Straftaten erneut begehen könnten. Es handelt sich also um eine präventive Maßregel.

Grundsätzlich hat jeder Mensch das Recht auf Freiheit. Das ergibt sich sowohl aus dem Grundgesetz als auch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Für die Haftstrafe darf dieses Freiheitsrecht eingeschränkt werden. Haben die Täter die verhängte Strafe aber im Gefängnis abgesessen, dürfen sie nicht weiter bestraft werden. Es geht dann nicht mehr um den Ausgleich für Schuld. Die Sicherungsverwahrung darf deshalb nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen verhängt werden.

2009 erklärte der Europäische Menschenrechtsgerichtshof die Regeln zur nachträglichen Sicherungsverwahrung in Deutschland für rechtswidrig. Es ging also vor allem um die Fälle, bei welchen die Sicherungsverwahrung nicht bereits im Urteil angeordnet wurde, sondern erst kurz vor der Entlassung des Täters. Die Richter in Straßburg bemängelten aber auch allgemein, dass die Sicherungsverwahrung sich in Deutschland überhaupt nicht von der "normalen" Strafhaft im Gefängnis unterschied und damit wie eine zweite Strafe wirke. Auch das Bundesverfassungsgericht erklärte 2011 die deutsche Regelung insgesamt für verfassungswidrig. Viele Sicherungsverwahrte kamen frei.