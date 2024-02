Natürlich, wenn Putin gewinnt, dann ist das auch eine Botschaft an Präsident Xi: Wenn er militärische Gewalt anwendet, dann kriegt er, was er will. Was heute in der Ukraine passiert, kann morgen in Taiwan passieren. Auch deshalb haben wir ein Interesse daran, dass Putin nicht gewinnt. Es geht auch darum, was China mitnehmen würde, wenn er gewinnt.