Pläne für Seilbahnen in deutschen Städten

In mehreren deutschen Städten gibt es Überlegungen, Seilbahnen für den innerstädtischen Nahverkehr zu bauen. Am konkretesten ist das Projekt in Wuppertal, wo es am 26. Mai - parallel zur Europawahl - eine Bürgerbefragung gibt. Hier geht es um eine Bahn vom Hauptbahnhof im Tal zur Universität und zu einem Wohngebiet auf einem Berg.



Ebenfalls recht konkret sind Ideen in München für eine Seilbahn über dem Mittleren Ring im Norden der Stadt. Sie soll eine Querverbindung zwischen U-Bahn-Linien schaffen.



Noch sehr vage sind Überlegungen in Köln, wo eine Bahn im Zick-Zack-Kurs über dem Rhein verlaufen könnte, und in Kempten. Die 70.000-Einwohner-Stadt im Allgäu prüft den Bau einer Bahn, die um die Innenstadt herum verlaufen könnte.



In drei deutschen Großstädten schweben bereits Seilbahnen, die allerdings überwiegend touristischen Zwecken dienen und "Überbleibsel" von Gartenbauausstellungen sind: Berlin, Koblenz und Köln.