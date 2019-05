In der Schweiz deutet sich ein verschärftes Waffenrecht nach EU-Regeln an: Hochrechnungen zufolge stimmten mehr als die Hälfte dafür. So dürfte der Besitz von halbautomatischen Schusswaffen bald nicht mehr erlaubt sein.

Die Schweizer haben sich laut Hochrechnung bei einem Referendum mehrheitlich für eine Verschärfung des Waffenrechts in ihrem Land ausgesprochen. Dem Umfrage-Institut gfs.bern zufolge dürfte der Ja-Anteil über 60 Prozent liegen.

Schweiz könnte EU-Richtlinie umsetzen

Das geänderte Gesetz sieht unter anderem vor, dass der Besitz halbautomatischer Waffen - mit einigen Ausnahmen etwa für Sportschützen - nicht mehr erlaubt ist. Damit könne die Schweiz eine EU-Richtlinie umsetzen.

Unterstützer wie das schweizerische Parlament und die Regierung hatten argumentiert, es seien ähnliche Maßnahmen wie die der EU nach tödlichen Anschlägen in Frankreich nötig, um für eine starke polizeiliche Zusammenarbeit und wirtschaftliche Verbindungen mit den Partnern in der Schengenzone zu sorgen.

Die Schweiz ist zwar nicht EU-Mitglied, gehört aber wie die meisten EU-Staaten zum Schengenraum mit offenen Grenzen. Sie ist mit der Union über viele Verträge verbunden und übernimmt viele EU-Regeln.

Ein Schütze auf dem Weg zu einem Schießplatz in Beckenried. In der Schweiz ist das Sportschießen eine Tradition.

Sportschießen als Tradition

In der Schweiz sind Waffenbesitz und Sportschießen eine Tradition. Veteranen des Militärs können nach dem Ende ihres Einsatzes Dienstwaffen mit nach Hause nehmen. Gegner des Vorschlags haben argumentiert, dieser werde wenig gegen Terrorismus unternehmen. Die Maßnahmen würden hauptsächlich rechtmäßige Waffenbesitzer bestrafen und eine Anordnung aus Brüssel gegen das reiche Alpenland durchsetzen, kritisierten sie.

Schweizer stimmen über Waffenrecht ab

Dietrich Karl Mäurer, ARD Zürich

19.05.2019 06:43 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 19. Mai 2019 um 09:00 Uhr.