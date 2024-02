Ukraine Selenskyj ersetzt Armeechef Saluschny Stand: 08.02.2024 18:30 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinen Armeechef Saluschnyj abgesetzt. Vergangene Woche war ein Entlassungsversuch erst gescheitert. Nachfolger wird der bisherige Kommandant der Landstreitkräfte.

Fast zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat der ukrainische Präsident Selenskyj seinen Armeechef Walerij Saluschnyj abgesetzt. Zuvor wurde bereits tagelang über eine mögliche Entlassung des Generals berichtet. Denn wegen der gescheiterten Gegenoffensive gegen Russland galt das Verhältnis zwischen Selenskyj und Saluschnyj als angespannt.

Abgelöst werden soll dieser nun vom bisherigen Kommandant der Landstreitkräfte Oleksandr Syrskyj. Er bat Saluschnyj, sich weiter an der Militärführung zu beteiligen.

"Neue Strategien sind nötig"

Zuvor hatte sich der Präsident mit seinem obersten Militär getroffen. "Ich habe ihm für zwei Jahre der Verteidigung gedankt", schrieb Selenskyj auf seinen Blogs in sozialen Netzwerken. "Wir haben darüber gesprochen, welche Erneuerung die ukrainischen Streitkräfte brauchen." Es sei auch darum gegangen, wie die Führung der Armee erneuert werden könne. "Die Zeit für eine Erneuerung ist jetzt."

Auch Verteidigungsminister Rustem Umjerow dankte Saluschnyj. Er schrieb aber auf Facebook, die Schlachten der Jahre 2022, 2023 und 2024 seien "unterschiedliche Realitäten". 2024 werde Veränderungen bringen. "Neue Ansätze, neue Strategien sind nötig."

Versuch, Saluschnyj zum Rücktritt zu drängen

In einem aufsehenerregenden Artikel für die britische Zeitschrift "The Economist" schrieb der General davon, dass der Krieg am Boden in eine Pattsituation geraten sei. Nur große Waffenlieferungen und ein Technologiesprung könnten die ukrainischen Streitkräfte wieder in die Offensive bringen. Selenskyj widersprach seinem höchsten Militär bei dieser Einschätzung öffentlich. Auch in der Frage einer weiteren Mobilisierung von Soldaten waren die führenden Verantwortlichen für die ukrainische Kriegsführung uneins.

Bereits Ende Januar soll Selenskyj übereinstimmenden Medienberichten zufolge versucht haben, Saluschnyj zum Rücktritt zu drängen. Dieser lehnte demnach aber ab. Die Times berichtete, Selenskyj habe die Entscheidung rückgängig machen müssen - auch auf Druck der USA und Großbritanniens sowie hochrangiger Militärs.

Eigene politische Karriere?

Der 50-jährige Saluschnyj wurde wenige Monate vor dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 Armeechef der Armee. Unter seinem Kommando hielten die ukrainischen Truppen der Invasion stand und eroberten sogar besetzte Gebiete zurück. Er war auch der Architekt der ukrainischen Sommeroffensive 2023, die aber gegen stark befestigte russische Verteidigungsanlagen kaum vorankam.

Der General galt als beliebt bei seinen Soldaten und in der Bevölkerung. Deshalb wurden ihm zuletzt auch politische Ambitionen nachgesagt, die er aber dementierte.