Fall Skripal Verdächtige als Touristen eingereist?

Der russische Sender RT hat zwei Männer präsentiert, die die von Großbritannien Beschuldigten im Fall Skripal sein wollen. Sie bestritten die Vorwürfe und erklärten, als Touristen nach Salisbury eingereist zu sein.

Im russischen Sender RT haben zwei Männer erklärt, sie seien die von Großbritannien im Fall Skripal gesuchten Beschuldigten. Sie würden jedoch fälschlicher Weise beschuldigt und seien Opfer eines Zufalls. Im Interview sagten sie, sie seien zufällig kurz vor dem Skripal-Attentat im März als Urlauber nach Großbritannien geflogen, um "die berühmte Kathedrale von Salisbury zu besichtigen".

Die Männer sagten, sie seien auf den von der britischen Polizei veröffentlichten Fahndungsfotos zu sehen. Ihre Namen seien Alexander Petrow und Ruslan Boschirow. Unter diesen Namen waren die beiden Verdächtigen laut der britischen Polizei im März nach Großbritannien eingereist.

Die Kathedrale von Salisbury. "Sie ist für ihren 123 Meter hohen Turm und ihr Glockenspiel bekannt", so einer der möglichen Verdächtigen.

Wollten Kathedrale "unbedingt" sehen

"Unsere Freunde hatten uns schon lange gedrängt, dass wir diese tolle Stadt besichtigen sollten", sagten die beiden in dem Interview. Sie hätten unbedingt die Kathedrale von Salisbury sehen wollen: "Sie ist für ihren 123 Meter hohen Turm und ihr Glockenspiel bekannt, das das älteste der Welt ist, das bis heute funktioniert", sagte Petrow.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte gestern gesagt, die beiden von Großbritannien verdächtigten Personen seien gefunden worden. Es handele sich um Zivilisten ohne jeglichen besonderen oder kriminellen Hintergrund. Großbritannien geht indes davon aus, dass die beiden Männer Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes GRU sind. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa Mays sagte nach der Erklärung Putins, Russland habe in dem Fall mit Verschleierungen und Lügen reagiert. An diesem Verhalten habe sich nichts geändert. Großbritannien hält nach seinen Worten an der Einschätzung fest, dass es sich um GRU-Mitarbeiter handelt.

Bilder aus Überwachungskameras zeigen die beiden Verdächtigen am Tag des Anschlags in unmittelbarer Nähe von Skripals Haus. In der vergangenen Woche hatte die britische Polizei einen Fahndungsaufruf nach den beiden Verdächtigen veröffentlicht. Laut Ermittlungen reisten die Männer zwei Tage vor dem Anschlag nach Großbritannien ein und flogen wenige Stunden nach dem Anschlag zurück nach Moskau.

Großbritannien sucht die mutmaßlichen Täter per Haftbefehl. Im russischen Sender RT sagten die möglichen Verdächtigen, sie seien als Urlauber nach England geflogen.

Nur knapp dem Tod entronnen

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren Anfang März in der südenglischen Stadt Salisbury durch das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok schwer verletzt worden und nur knapp dem Tode entronnen. Die britischen Ermittler gehen davon aus, dass das Nervengift auf die Türklinke der Skripals gesprüht wurde.

Die britische Regierung macht Russland für den Anschlag verantwortlich und wird in dieser Haltung von ihren wichtigsten westlichen Verbündeten unterstützt. Moskau weist jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück. Der Fall führte zu einer schweren Krise zwischen Russland und dem Westen, beide Seiten ordneten die Ausweisung Dutzender Diplomaten an.

