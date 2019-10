Russlands Präsident Putin und sein türkischer Amtskollege Erdogan geben der Kurdenmiliz in Syrien weitere 150 Stunden Zeit, sich zurückzuziehen. Beide Länder planen Patrouillen in der sogenannten Sicherheitszone.

Die Türkei und Russland haben sich auf einen Abzug der Kurden in Syrien binnen weiterer 150 Stunden geeinigt. Die Frist, in der sich die kurdischen Kämpfer 30 Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze wegbewegen sollen, werde am Mittwochmittag beginnen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Sotschi. Die Türkei und Russland würden dann gemeinsame Patrouillen organisieren.

Mehr als sechsstündige Beratungen

Die beiden Staatschefs hatten zuvor mehr als sechs Stunden lang Vier-Augen-Gespräche in dem Kurort am Schwarzen Meer geführt. Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien steht Erdogan international in der Kritik. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) etwa sieht die Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien als Verstoß gegen das Völkerrecht.

Putin sagte nach den Beratungen, es seien Vereinbarungen erzielt worden, die die angespannte Situation im Norden Syriens lösen sollten. Er rief die Türkei und Syrien zu einem Dialog auf. Stabilität in Syrien sei nur zu erreichen, wenn die territoriale Unversehrtheit des Landes gewährleistet sei. Ausländische Truppen, die sich ohne Billigung Syriens dort aufhielten, müssten das Land verlassen.

Die Türkei hatte am 9. Oktober zusammen mit syrischen Rebellen einen Feldzug gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden des Landes begonnen. Die Türkei betrachtet die YPG, die an der Grenze zur Türkei ein großes Gebiet kontrolliert, als Terrororganisation.