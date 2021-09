Spannungen in Montenegro Proteste gegen neues Kirchenoberhaupt

Montenegro ist zwar seit 15 Jahren unabhängig - viele Bewohner sehen sich aber immer noch als Serben. In dieser Gemengelage sorgt die Amtseinführung des neuen serbisch-orthodoxen Kirchenoberhaupts für Konflikt.

Vor der Amtseinführung des neuen Oberhaupts der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro haben sich Demonstranten Zusammenstöße mit der Polizei geliefert. Hunderte Menschen durchbrachen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP am Samstag Polizeiabsperrungen am Stadtrand von Cetinje im Süden des Landes und errichteten Straßensperren. Die Menschen riefen demnach Parolen wie "Dies ist nicht Serbien!" und "Lang lebe Montenegro!".

Bis zum Abend waren sämtliche Zufahrtsstraßen zu der Stadt versperrt, wo der neue Metropolit Joanikije in sein Amt eingeführt werden soll.

Mitropolit Joanikije (links) soll am Sonntag in sein Amt eingeführt werden. Bild: dpa

Jeder Dritte sieht sich als Serbe

Montenegro war 2006 von Serbien unabhängig geworden. Knapp ein Drittel der 620.000 Einwohner definieren sich als ethnische Serben, einige leugnen bis heute Montenegros Unabhängigkeit. Die bevorstehende Amtseinführung des Kirchenoberhaupts ließ die Spannungen erneut eskalieren.

Die seit Dezember amtierende Regierung gilt als kirchennah. Im Dezember hatte sie ein von der Sozialistischen Partei von Präsident Milo Djukanovic eingebrachtes Gesetz geändert, mit dem Hunderte serbisch-orthodoxe Klöster zu Staatseigentum gemacht werden sollten.

Präsident auf Seiten der Demonstranten

Djukanovic traf am Samstagabend ebenfalls zu den Protesten gegen die Amtseinführung des neuen Metropoliten in Cetinje ein. Er hatte das Land über ein Referendum in die Unabhängigkeit von Serbien geführt. Im vergangenen Jahr verlor seine Präsidentenpartei die Parlamentswahl, weswegen er den Großteil seiner Macht verlor.

Die neue Regierung wird vom pro-serbischen Lager, aber auch von pro-montenegrinischen Liberalen und Grünen unterstützt. Die Koalitionspartner werfen Djukanovic Korruption und Verstrickung ins organisierte Verbrechen vor.