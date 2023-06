Unfall nach Hochzeit Zehn Tote bei Busunglück in Australien Stand: 12.06.2023 08:57 Uhr

Es ist ein tragisches Ende einer Hochzeitsfeier in Australien: Bei einem Busunglück sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 20 weitere wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich in dem beliebten Weinanbaugebiet Hunter Valley.

Bei einem schweren Busunfall in der australischen Weinregion Hunter Valley sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben wurden weitere 20 mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, einer von ihnen in "kritischem" Zustand.

Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend an einer Kreuzung in der Nähe der Kleinstadt Greta. Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Cessnock, Jay Suvaal, sagte dem Sender ABC, der Bus mit rund 40 Insassen sei von einer Hochzeitsfeier auf einem nahegelegenen Weingut gekommen. Auf dem Rückweg kippte er auf die linke Seite und blieb auf dem Bürgersteig an der Einfahrt zu einem großen Kreisverkehr liegen.

Einige Businsassen konnten sich ihren Angaben zufolge "selbst befreien und zu Fuß Hilfe holen". Die Behörden gehen bislang davon aus, dass unter den Insassen keine Kinder waren. In Onlinemedien geteilte Hochzeitsfotos zeigen fröhliche Gäste der Party nur wenige Stunden vor dem Unfall, wie sie auf dem Rasen des Weinguts stehen und feiern.

Am Unfallort wurden Ermittlungen eingeleitet, das Gebiet wird von Spezialisten der Kriminalpolizei und einer Ermittlungseinheit untersucht. Ein Dutzend Rettungskräfte waren in der nebligen Nacht im Einsatz und halfen dabei, die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen.

Busfahrer festgenommen

Der 58-jährige Busfahrer wurde zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf wurde er festgenommen und in die örtliche Polizeistation von Cessnock gebracht, wie die stellvertretende Kommissarin Tracy Chapman gegenüber Journalisten mitteilte. Der Mann kooperiere bei den Ermittlungen, "zum jetzigen Zeitpunkt" sei "noch keine Anklage erhoben" worden, sagte sie. "Wir untersuchen alle Möglichkeiten des Verhaltens des Fahrers."

Australiens Premierminister Anthony Albanese sagte in einer ersten Reaktion, Hochzeiten gehörten zu den glücklichsten Momenten für Freunde und Familie. Dass ein so fröhlicher Tag "an einem wunderschönen Ort mit einem so schrecklichen Verlust an Menschenleben und Verletzungen" ende, sei "grausam, traurig und ungerecht", sagte er. Er sprach von einer "unvorstellbaren Tragödie".

Greta liegt im Herzen des Hunter Valleys, einer malerischen Gegend mit Weinbergen, Buschland und Kängurus. Es war das erste Weinbaugebiet in Down Under und ist ein beliebtes Ziel für Touristen und Ausflügler.