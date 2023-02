Künftig Indigenen-Motiv verwendet Australien ersetzt Queen auf Banknoten Stand: 02.02.2023 10:09 Uhr

Seit 1992 druckt die australische Zentralbank ein Porträt der Queen auf ihre Fünf-Dollar-Scheine. Nach ihrem Tod sollen die Banknoten statt eines Bildes des neuen britischen Königs Charles III. künftig ein indigenes Design zeigen.

Das Porträt der verstorbenen Queen Elizabeth II. auf der australischen Fünf-Dollar-Banknote wird künftig durch ein Design ersetzt, das die Kultur und Geschichte der Ureinwohner würdigt. Auf der anderen Seite des Geldscheins soll weiterhin das australische Parlament zu sehen sein. Das teilte die australische Zentralbank mit.

"Kultur der ersten Australier ehren"

Für die künftige Gestaltung der Banknote will die Bank Vertreter der indigenen Bevölkerung konsultieren. Sie erklärte, so solle die Kultur und Geschichte der ersten Australier geehrt werden. Gegner des Schritts kritisieren, dieser sei politisch motiviert. Andere Scheine und Münzen in Australien zeigen bereits berühmte Persönlichkeiten und Kunstwerke der Aborigines.

Bis die neuen Noten in Umlauf kommen, wird es aber noch einige Jahre dauern. Bis dahin sollen die Fünf-Dollar-Scheine mit dem Antlitz der Queen weiter gedruckt werden. Sie werden auch anschließend weiter ihre Gültigkeit behalten.

Das Porträt der Monarchin wird seit 1992 auf die Banknoten gedruckt. Der Tod der Queen im September vergangenen Jahres hatte in Australien die Diskussion um die Monarchie neu entflammt.

Wie in vielen früheren britischen Kolonien wird auch in Australien darüber debattiert, in welchem Umfang die konstitutionellen Verbindungen zu Großbritannien aufrecht erhalten werden sollten.