Trauer um Sänger Payne-Fans unter Schock 17.10.2024 19:21 Uhr

Die Musikszene trauert um Liam Payne, den früheren Sänger der Boyband One Direction. Nach dessen tödlichem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gaben die Behörden nun erste Ergebnisse der Autopsie des 31-Jährigen bekannt.

Der Tod des früheren Sängers der britischen Band One Direction, Liam Payne, hat bei Fans und in der Musikwelt tiefes Entsetzen ausgelöst. Der Musiker starb im Alter von 31 Jahren durch den Sturz von einem Balkon des Hotels Casa Sur in Buenos Aires. Er soll sich in der argentinischen Hauptstadt aufgehalten haben, weil dort ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan stattfinden soll.

Payne zog sich bei dem metertiefen Sturz schwere Verletzungen zu, wie die Staatsanwaltschaft nach der medizinischen Untersuchung des Leichnams mitteilte. Die Autopsie habe ergeben, dass Payne innere Blutungen und mehrere multiple Traumata erlitten habe. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf den Leiter des Rettungsdienstes der argentinischen Hauptstadt, Alberto Crescenti, dass bei dem Sänger auch ein Schädelbasisbruch festgestellt worden sei.

Nach seiner Karriere bei One Direction war Payne als Solokünstler aktiv.

Berichte über Alkohol- oder Drogeneinfluss

Noch immer ist aber nicht vollständig geklärt, ob es sich bei dem Sturz Paynes vom Balkon um einen Unfall gehandelt hat. Der Notruf bei der Polizei war am Mittwoch um kurz nach 17 Uhr Ortszeit eingegangen. Dabei sei von einem "aggressiven Mann" die Rede gewesen, "der "unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen könnte".

Argentinische Medien berichteten, der Hotelmanager habe die Notrufzentrale alarmiert. Ein Gast stehe unter Drogen und zerstöre sein Zimmer, wurde aus dem Notruf zitiert. Der Hotelmanager habe zudem angegeben, dass der Gast ein Zimmer mit Balkon habe und zu befürchten sei, "dass er etwas Lebensgefährliches tun könnte". Nach ihrer Ankunft hätten die Polizisten einen Aufprall gehört - und Payne im Hof des Hotels vorgefunden.

Im Zimmer des Sängers soll ein "totales Durcheinander" geherrscht haben, zitierte die Nachrichtenagentur AP Pablo Policicchio, den Sprecher der Sicherheitsbehörde von Buenos Aires. Im Zimmer seien auch Betäubungsmittel und rezeptfreie Arzneimittel gefunden worden. Die Zeitung "Clarín" veröffentlichte Fotos von Paynes Zimmer. Darauf zu sehen ist auch ein weißes Pulver auf einem Tisch, daneben ein Feuerzeug und Alufolie.

Weltruhm mit der Boygroup One Direction

Payne war eines von fünf Mitgliedern der Boygroup One Direction, die gegründet wurde, als die Männer im Jahr 2010 bei der britischen Castingshow "The X Factor" auftraten. Alleine gelang keinem der fünf Musiker der Durchmarsch ins Finale. Die Juroren formten aus ihnen jedoch eine der erfolgreichsten Boybands dieser Zeit, zu der auch der Sänger Harry Styles gehörte.

2016 erklärte One Direction, eine Auszeit zu nehmen. Payne, der viele Songs der Band schrieb, war seitdem als Solokünstler aktiv. Seine erste Single "Strip That Down" landete auf Platz drei der Charts und heimste zwei Brit-Award-Nominierungen ein, weitere Singles waren weniger erfolgreich.

Liam Payne (zweiter von rechts) mit seinen Bandkollegen Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson in London in September 2011

Familie und Fans trauern

Nach Bekanntwerden der Nachricht von seinem Tod versammelten sich Fans zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht vor dem Hotel. Sie bildeten Schlangen, die sich bis zur abgesperrten Straße vor dem Hotel erstreckten. Die Polizei stand dort Wache. Außerhalb des Hotels entstand eine improvisierte Gedenkstätte mit Kerzen und Blumen.

Paynes Familie zeigte sich "untröstlich" über den Tod des 31-Jährigen. "Liam wird für immer in unseren Herzen leben", hieß es. Das Büro des britischen Premierministers Keir Starmer übermittelte Paynes Familie und Freunden "aufrichtiges Beileid" und bezeichnete One Direction als "eine der größten Bands der Geschichte".

Auch Wegbegleiter aus der Musikszene brachten in sozialen Medien ihre Trauer zum Ausdruck. Der ehemalige Moderator von "X Factor", Dermot O'Leary, würdigte Payne bei Instagram. "Die schlimmste Nachricht", erklärte er und veröffentlichte ein Foto, das ihn mit Payne auf einer Bühne zeigt. "Ich erinnere mich an ihn als 14-Jährigen, als er zum Vorsingen kam und uns - Sinatra singend - umgehauen hat", schrieb O'Leary. "Er hat es einfach geliebt zu singen."

Der britische 80er-Jahre-Star Boy George zeigte sich "schockiert" und "traurig" auf der Plattform X. "Die Nachricht vom Tod von Liam Payne ist so erschütternd", schrieb auch US-Realitystar und Sängerin Paris Hilton auf X. Sie sende "Liebe und Beileid an seine Familie" und die ihm Nahestehenden.

Der Rapper Flavor Flav schrieb knapp bei X "Viel zu jung". Der deutsche DJ Zedd, der 2017 mit Payne an seiner Single "Get Low" zusammenarbeitete, schrieb auf X: "Ich kann nicht glauben, dass es wahr ist."

Probleme mit Alkohol

Payne hatte in den vergangenen Jahren offen über seine Probleme mit Alkohol und seiner psychischen Gesundheit gesprochen. Im Juli 2023 veröffentlichte er auf seinem YouTube-Kanal ein Video, in dem er sagte, er sei nach einer Behandlung seit sechs Monaten trocken.

Er hinterlässt einen siebenjährigen Sohn, der aus der Verbindung mit seiner Ex-Freundin stammt, der Musikerin Cheryl Cole von der Gruppe Girls Aloud. Nach Buenos Aires soll er Medienberichten zufolge gereist sein, um unter anderem Anfang Oktober ein Konzert seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan zu besuchen.