Sturz vom Balkon Ex-One-Direction-Star Liam Payne ist tot Stand: 17.10.2024 00:29 Uhr

Liam Payne, der ehemalige Sänger der Boyband One Direction, ist nach Polizeiangaben im Alter von 31 Jahren gestorben. Payne stürzte aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires.

Der ehemalige One Direction-Sänger Liam Payne ist vor einem Hotel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires tot aufgefunden word. Dies bestätigte die Polizei. Der 31-jährige britische Musiker soll aus dem dritten Stock des Hotels gestürzt sein. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Rettungskräfte bestätigen Tod

Die führenden Lokalzeitungen La Nacion und Clarin schrieben unter Berufung auf Beamte, dass die Polizei aufgrund eines Notrufs zu dem Hotel im Stadtteil Palermo gerufen wurde. In dem Anruf war von einem aggressiven Mann die Rede, "der unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehen könnte“.

Die Rettungskräfte bestätigten später den Tod des Sängers, der laut den Nachrichtenberichten in einem Innenhof des Hotels gefunden wurde.

Alberto Crescenti, Leiter des staatlichen medizinischen Notfallsystems, sagte im argentinischen Fernsehsender Todo Noticias, Payne sei in einen Innenhof des Hotels Casa Sur gestürzt. Crescenti lehnte es ab, weitere Fragen zu dem Vorfall zu beantworten, einschließlich der Frage, ob Payne vom Balkon sprang oder aus Versehen fiel.

Weltruhm mit der Popband One Direction

Payne erlangte Weltrum als Mitglied der inzwischen aufgelösten Popband One Direction an der Seite von Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson. Die Boyband startete nach dem dritten Platz in der britischen Version des Musikwettbewerbs X Factor im Jahr 2010, aber die Gruppe löste sich 2016 auf, da ihre Mitglieder verschiedene Projekte verfolgten, darunter auch Solokarrieren.